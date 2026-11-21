桃園市中壢區中華路一段昨晚（20日）發生發生嚴重交通事故，28歲林姓男子駕駛自小客車駛上人行道至寶雅前，造成包含駕駛在內共6人受傷送醫。另1名36歲菲律賓籍女子當場無生命徵象，送醫後仍不治。據了解，該女子是2019年6月就來台灣工作至今，已是某科技大廠中階幹部，上個月放假返國探親，最近才回台灣，不料竟遇死亡車禍。

桃園市警察局、消防局昨晚獲報後，派遣內壢分隊等單位前往救援，現場共出動消防人員16人、消防車1輛及救護車6輛。經初步調查，共造成7人受傷，包含28歲林姓駕駛在內，6人送醫、1人拒絕送醫，其中36歲菲籍女子現場無生命徵象，由救護人員緊急送往衛福部桃園醫院急診室，但搶救後仍不治身亡。

中壢分局表示，昨晚19時22分許獲報，經查，林男無酒駕情形，惟毒品快篩呈陽性反應，警方另於車內查獲依托咪酯1顆。全案警詢後依毒品及公共危險罪嫌依法偵辦，詳細肇事原因及相關責任仍待進一步調查釐清。

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