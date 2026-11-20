桃園市中壢中華路今晚（20日）發生嚴重車禍，一台轎車失控衝撞寶雅前停車場，造成1人死亡6人受到輕重傷，桃園市長張善政今晚前往中壢天晟醫院探視受傷民眾，張善政表示，他已要求警察局以最快速度完成蒐證，依法移送地檢署偵辦，臨檢與查緝只會更加嚴密，對於危害市民生命安全的行為，絕不寬貸。

張善政今晚於FB發文指出，今晚中壢區中華路發生嚴重車禍，一輛自小客車失控衝撞店家騎樓，造成1人不幸失去生命跡象、6人受輕重傷。稍早他已趕往醫院探視傷者，了解救治情況，並要求市府團隊全力提供傷者及家屬在救治和相關費用方面的協助。

肇事駕駛經警方唾液快篩，呈現毒品陽性反應，警方更在車內查獲一枚使用過的喪屍煙彈，目前正進一步採集血液、尿液進行檢驗。

張善政指出，桃園持續加強取締毒駕，卻仍有人心存僥倖，甚至釀成如此嚴重的事故，將無辜市民置於危險之中的惡行，實在令人痛心，更令人憤怒。

張善政表示，他已要求警察局以最快速度完成蒐證，依法移送地檢署偵辦，並建請地檢署聲押，後續循線追查毒品來源，徹底查清背後的供毒管道，絕不讓不法分子逍遙法外。臨檢與查緝只會更加嚴密，對於危害市民生命安全的行為，絕不寬貸，對於不幸死亡的民眾，感到非常遺憾，也期盼傷者早日康復。

桃園市長張善政今晚前往中壢天晟醫院探視受傷民眾。圖／翻攝張善政臉書

桃園市長張善政今晚前往中壢天晟醫院探視受傷民眾。圖／翻攝張善政臉書