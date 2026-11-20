桃園市中壢區中華路一段今晚（20）發生發生交通事故，28歲林姓男子駕駛自小客車駛上人行道至寶雅前，造成包含駕駛在內共7人受傷，其中36歲菲律賓籍女子當場無生命徵象，送醫後仍不治。警方在車上發現依托咪酯1顆。全案警詢後依毒品及公共危險罪嫌依法偵辦。

桃園市警察局、消防局獲報後，派遣內壢分隊等單位前往救援，現場共出動消防人員16人、消防車1輛及救護車6輛。經初步調查，共造成7人受傷，包含28歲林姓駕駛在內，共6人送醫、1人拒絕送醫，其中36歲菲籍女子現場無生命徵象，由救護人員緊急送往衛福部桃園醫院急診室，但搶救後仍不治身亡。

中壢分局表示，19時22分許獲報，經查，林男無酒駕情形，惟毒品快篩呈陽性反應，警方另於車內查獲依托咪酯1顆。全案警詢後依毒品及公共危險罪嫌依法偵辦，詳細肇事原因及相關責任仍待進一步調查釐清。

車行員工表示，一開始是在福特車行附近聽到撞擊聲，轎車先撞到一台機車後，接著聽到「刷」的拖行聲，機車騎士被撞倒，車子還繼續往前衝，接著撞到寶雅前方停放的機車及電動車充電站才停下來。

該員工表示，當時看到車速很快，拖行距離可能有50公尺，事發當下人潮滿多的，還有聽到尖叫聲。

另有民眾表示，自己是去附近運動，先把車停在寶雅的停車格，當時不在現場，運動完回來才知道發生嚴重車禍，機車車體有稍微擦撞。

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桃園市中壢區中華路一段今晚（20）發生發生交通事故，28歲林姓男子駕駛自小客車駛上人行道至寶雅前，造成包含駕駛在內共6人受傷送醫。記者江婉儀／攝影

桃園市中壢區中華路一段今晚（20）發生發生交通事故，28歲林姓男子駕駛自小客車駛上人行道至寶雅前，造成包含駕駛在內共6人受傷送醫。記者江婉儀／攝影