新竹縣長選戰倒數8天，國民黨候選人徐欣瑩競辦一名20多歲女助理今天遭檢警帶走，工作室多台電腦也遭扣走。徐欣瑩今晚趕赴新竹縣警局抗議，質疑檢警藉司法手段取得競選團隊內部資訊，甚至掌握對手陣營選戰布局，痛批形同美國「水門事件」，當場宣布絕食抗議，怒喊「要抓就把我徐欣瑩抓走！」

徐欣瑩表示，今天正在關西參加大型問政說明會，突然得知一名20多歲、負責設計工作的女助理遭檢警帶走，團隊卻完全不知道她如何被帶走。隨後又有同仁進入工作室，赫然發現辦公室多台電腦不見，連究竟是誰開門、如何進入辦公室，以及電腦何時被帶走都不清楚。

徐欣瑩質疑，檢警今天帶走的只有一名助理，為何連工作室多台電腦都要扣走？她認為，這些電腦涉及競選團隊日常運作及內部資料，檢警大規模帶走電腦，令人懷疑是否企圖藉司法調查取得對手政黨資訊，甚至掌握競選策略與相關部署。

「我們有一位同仁被抓，但是我們好幾台電腦，你憑什麼帶走？」徐欣瑩怒批，這樣的作法形同利用司法工具窺探對手政黨內部資訊，更將事件比喻為美國水門事件，質疑台灣號稱民主國家，竟在選前關鍵時刻出現如此粗暴的司法介入。

徐欣瑩指出，女助理遭帶走後，一名男助理接到自稱新竹縣刑警大隊人員的電話，表示女助理需要律師陪同製作筆錄，團隊隨即緊急安排律師。不料不久後，又接到一通沒有顯示號碼的電話，告知女助理不需要律師，可以自行製作筆錄，前後說法不一，讓她相當質疑。

徐欣瑩表示，女助理只是20多歲、負責設計工作的年輕女生，突然遭檢警帶走，內心一定非常害怕，因此要求律師盡速趕到她身邊。她也質疑，為何不讓女助理直接與競選團隊聯繫，而是由警方透過電話轉達是否需要律師，整個過程令人無法接受。

徐欣瑩更直接點名民進黨新竹縣長候選人鄭朝方、賴清德總統及司法機關，痛批國家司法機器在選前8天粗暴介入選舉，形容這是台灣民主史上最醜陋的一面，要求不要對無辜的年輕女助理下手。

「你們要，就對我徐欣瑩，你們就把我抓走！」徐欣瑩情緒激動地宣布，即刻展開絕食抗議，並喊話前往地檢署抗議，要求司法機關交代帶走助理及扣押競辦電腦的原因。至於檢警帶走電腦的目的及調查內容，仍待司法機關進一步說明。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊女助理遭檢警帶走、多台電腦遭扣押，今晚赴新竹縣警局抗議，質疑司法介入選舉，並宣布展開絕食抗議。記者黃羿馨／攝影