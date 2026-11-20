國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。聯合報系資料照

新竹縣長選戰倒數，檢警今天下午帶走國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競辦團隊人員，引發選前司法介選爭議。美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在直播中怒批司法粗暴介選，更透露已與徐欣瑩通電話，徐正趕往新竹縣警局，預計晚間8時30分前抵達，並宣布絕食抗議。

新竹地檢署對此回應，本案目前仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，相關案情暫不便對外說明。

吳子嘉今晚在直播節目中表示，自己約5分鐘前才與徐欣瑩通電話，徐欣瑩已在前往新竹縣警局途中，依行程推估，應可在晚間8時30分前抵達，屆時將向媒體宣布展開絕食抗議。他強調，徐欣瑩已接受他的建議，自己結束直播後也會趕往現場陪同抗議。

吳子嘉痛批，選舉只剩幾天，檢警竟在此時採取行動，「把辦公室的電腦拆走，把人帶走」，甚至連徐欣瑩一度都不知道同仁身在何處。他質疑執法時機高度敏感，直指「司法暴力、司法介選」，更批評賴清德政府已成為獨裁政權，認為執法行動與選情有關。

吳子嘉也呼籲國民黨主席鄭麗文，以及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營重要人物，第一時間前往聲援徐欣瑩。他強調，這不只是單一候選人的問題，而是司法制度是否公正的大是大非問題。

徐欣瑩競辦今天晚間發布緊急採訪通知，宣布徐欣瑩將於8時30分前往新竹縣警察局刑事警察大隊，抗議司法粗暴介選。