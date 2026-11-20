男子劉冠佑去年10月吸食K他命毒品後，又到酒店喝威士忌，隨後無照開車上路，在北市大同區以時速95公里狂飆，猛力追撞前方騎微型電動二輪車的林姓女騎士，釀林女噴飛卡進路旁貨車車底慘死，劉男肇事逃逸，直到1個多小時後才在友人陪同下自首。士林地方法院國民法官法庭審理，認定劉男雖符合自首要件但「不予減刑」，今依酒駕毒駕致死、肇事逃逸致死罪，判應執行有期徒刑11年6月徒刑。可上訴。

判決指出，劉冠佑的汽車駕照早在2018年6月間就遭註銷，但他未重新考領無照上路。2025年10月26日晚間8、9時許，劉男在大同區貴德街住處附近路旁，將第三級毒品愷他命摻入香菸燃燒吸食，隔天晚間9時至11時許，他前往中山區松江路一家酒店喝威士忌，隨後駕車離開。

28日凌晨2時58分許，劉男開車行經大同區延平北路三段104號前，雖當時下雨但夜間照明充足、視線良好，劉男卻因吸毒與飲酒導致注意力、反應力大幅降低，以時速高達95公里狂飆，猛撞同向直行的林姓女騎士。

林女連人帶車遭撞飛至路邊，電動二輪車撞上停放路旁的小貨車車尾，林女則整個人卡進小貨車車底，頭部顱骨多處骨折併顱內出血、肋骨多處骨折、肺臟塌陷及肝臟撕裂出血等致命重傷，孰料劉男未報警也未下車救護，直接踩油門逃離。

林女經路人報案送醫急救，不幸在同日凌晨4時34分宣告不治。

劉男逃逸1個多小時，同日凌晨4時15分許在友人陪同下前往大同警分局寧夏路派出所自首，警方對他酒測，酒精濃度達每公升0.27毫克，隨後採尿送驗，更驗出愷他命濃度高達4998ng/mL、去甲基愷他命5640ng/mL。

士院國民法官法庭自本月16日至19日密集審理，經檢視相關事證，認定劉男無照、毒駕又酒駕高速撞死人且肇逃，惡性重大，雖事後前往派出所符合自首要件，但合議庭與國民法官一致決定不予減刑，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判有期徒刑8年6月、肇事逃逸致死罪判有期徒刑4年，應執行有期徒刑11年6月。全案可上訴。