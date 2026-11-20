台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命涉犯殺人罪，陳男日前聲請不讓國民法官審理，台中地院仍認有國民參審必要，予以駁回，今開庭時陳全部坦承表示「我都認罪。」

全案源於，陳男（30歲）和擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，陳2025年8月提議分手，後又和巴聯繫表達希望復合，但對方不理睬、回覆，陳今年3月11日晚上以facetime向巴恫嚇「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」還揚言到她家樓下。

陳再用巴女帳號、密碼登入其IG、臉書，及Gmail帳戶窺視其發文、對話紀錄及租屋資訊，得知巴女將搬家，就買定位器、水果刀預謀犯案，今年3月27日低定位器偷裝到巴機車上，並用手機APP觀看其GPS定位掌握追蹤。

陳當晚5點多開車到台中市，徒步到西區忠明路、華美西街口在巴女樓下等待，巴回家在4、5樓梯遇見陳男，陳亮出水果刀脅迫她下樓。

巴女害怕趁隙逃逸，陳卻當眾追趕、揮刀刺向其頸部、身體，並持續追殺，巴女因失血過多體力不支倒地，陳竟再持刀朝巴頭部、臉部連續刺好幾下，最後將刀子刺進巴女右頸，確認她死亡後才步行、駕車逃逸。

台中地院國民法庭今開庭，審判長黃玉齡訊問陳男就被起訴犯罪事實有何意見、是否承認，陳表示「有，我都認罪。」預計將對再對陳送精神、量刑鑑定。