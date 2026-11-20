新北市三峽警分局本月18日凌晨接獲報案，指稱轄內一家熱炒店發生嚴重持刀傷人案件，現場造成2名民眾受傷緊急送醫。三峽分局獲報後高度重視，立即啟動快打部隊趕赴現場控制秩序並展開搜證，同時迅速成立專案小組，第一時間報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。經專案小組不眠不休全力追查，在案發後短短18小時內，便將涉案的徐姓及黃姓兩名主嫌全數查緝到案，展現警方強勢打擊街頭暴力、維護社會治安的堅定決心。

三峽警方指出，此案發生於11月18日凌晨2時許，當時轄內該家餐飲場所內，疑因酒客彼此之間發生言語口角糾紛，雙方情緒激動之下進而演變為激烈的肢體衝突。混亂過程中，涉案犯嫌竟持隨身攜帶的刀械揮舞攻擊，導致現場2名男子受有刀傷，由救護人員緊急送往醫院救治。

經醫療團隊全力診療後，其中1名傷者起初因腹部傷勢較為嚴重，經緊急手術搶救後已順利脫離險境、無生命危險；另1名傷者則傷勢穩定，警方也持續密切關心被害人的後續復原情形，並同步協助釐清案情與相關偵辦作業。

由於案件發生在深夜餐飲營業場所且涉及持刀傷人，對地方治安造成不良影響，三峽分局專案小組於案發後立即展開地毯式調查。專案人員漏夜擴大調閱案發現場及周邊路口監視器影像，同時密集訪查在場目擊證人，逐一比對涉案人員身分並精準研判其逃逸路線與藏匿處所，迅速在短時間內掌握兩名犯嫌的具體行蹤，展開跨縣市追緝行動。

在專案小組嚴密布線與精準鎖定下，警方首先於11月18日下午3時許，循線跨區前往基隆市展開查緝行動，順利將涉案逃亡的黃姓男子拘提到案；隨後專案人員持續乘勝追擊、擴大追查，再於11月19日上午8時許，在轄內新北市三峽區成功將另一名涉案的徐姓男子查緝到案，主要涉案人員於案發18小時內全數落網，警方並當場查扣相關作案證物，警詢後依涉嫌殺人未遂等罪嫌，正式移送新北地檢署從嚴偵辦。

全案經移送地檢署後，檢察官針對徐、黃二嫌進行複訊，認定兩人涉犯重罪且有逃亡、串證之虞，隨即向臺灣新北地方法院聲請羈押禁見並順利獲准。三峽分局指出，檢方與院方迅速裁定收押禁見，充分顯示司法機關對於街頭暴力犯罪案件的高度重視與從嚴究辦態度，檢警聯手合作之下，對心存僥倖的不法分子發揮強大的嚇阻效果。

三峽分局嚴正強調，警方對於任何形式的聚眾鬥毆、持械滋事、暴力傷害及危害社會治安等不法案件，始終秉持「迅速偵辦、依法究辦、從嚴執法」的一貫原則，無論犯嫌逃往何處，警方必定在最短時間內全力查緝到案，絕不容許任何暴力行為挑戰公權力與破壞地方社會秩序，同時也呼籲餐飲業者應善盡自主管理責任，遇有糾紛應第一時間通報警方介入處理。