嘉義市警局第一分局長榮派出所員警昨晚執行巡邏勤務，發現一輛轎車違規停放道路中央，上前示意駕駛停車受檢，未料駕駛不但拒絕配合，還猛踩油門加速逃逸，警方隨即啟動攔截圍捕。過程中，涉案車輛行經康樂街一帶時擦撞民車，駕駛隨即棄車徒步逃逸，警方在車內及同行乘客身上查獲疑似毒品與吸食器具，並查出逃逸駕駛另涉通緝案件，目前正全力追緝。

警方調查，昨晚巡邏員警發現該輛轎車停放道路中央，立即上前示意駕駛停車受檢，駕駛卻拒絕配合，突然加速逃離。警方見狀通報勤務指揮中心，啟動線上攔截圍捕，雙方一度展開追逐。

涉案車輛逃逸至康樂街一帶時，與民眾車輛發生擦撞，駕駛隨即棄車徒步逃逸。警方趕抵現場後，在車內查獲疑似毒品及吸食器具，並循線查獲同行乘客，另在乘客身上起獲疑似毒品及吸食器具，依法帶返調查。

警方表示，經查已確認逃逸駕駛身分，且另涉及通緝案件，目前正積極追緝到案。由於案件仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，暫不透露相關個資及案情細節。

警方指出，攔截圍捕勤務期間共發生3起交通事故，包括警用巡邏車與其他車輛擦撞，以及涉案車輛與民眾車輛擦撞等，所幸事故均無人受傷，警方已依規定完成處理。警方強調，對拒絕警方攔查、危險駕駛及涉及毒品等不法行為，將依法積極查辦，並持續追緝在逃駕駛到案，維護市民生命財產安全。