彰化市公所清潔隊一名隊員疑似在室內吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯影片，還說「感覺很爽」，影片在網路傳開，網友譏稱如果駕駛垃圾車被查到，不就垃圾車就要被沒入？ 彰化市長林世賢強調吸食地點不在清潔隊，已跟警方報案處理。

依外流影片顯示，這名清潔隊員在室內疑似吸食喪屍煙彈，掌鏡者當場質問「吸起來是什麼感覺？」他回答說「就很爽的感覺啊！」拍攝者隨即提醒「這樣吃下去會頭殼壞掉」，並擔憂他從事資源回收工作，若神智不清把玻璃誤丟進鐵製品，恐釀成嚴重危險。

畫面在臉書「彰化大小事」曝光後，有網友直扎好扯，有人擔心被這名清潔隊員毒駕撞到，還有人酸說「如果吸完去開垃圾車被抓，垃圾車會不會被沒入拍賣」。市長林世賢今天上午還留言表示，吸食地點不是在清潔隊，他昨晚已經交代清潔隊長位法處理，絕不寬貸。

林世賢說，他與清潔隊長今天上午已到派出所報案，要求嚴查法辦。

清潔隊說明，該名隊員平時並非駕駛，而是負責在車斗上清運垃圾與資源回收物，平常表現並無異常；他今天休假尚未取得聯繫，已先將案件交由政風室調查，並通報警方偵辦，若確認吸毒屬實，最重將祭出開除處分。

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