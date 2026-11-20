選舉期間治安維護工作毫不鬆懈，新北市刑大持續強化肅毒力道，全力防堵新興毒品流入市面危害社會。新北刑大日前接獲情資，指出一名身背三條通緝罪名的范姓主嫌，涉嫌在轄內秘密從事新興毒品「喪屍煙彈」的製造與分裝作業。

由於范嫌警覺性極高且平時居無定所，企圖藉此規避警方查緝，專案小組隨即展開長達一個多月的縝密蒐證、布線跟監與日夜埋伏，終於精準鎖定其最新藏匿處所。

見時機成熟，專案小組本月16日上午7時許，採取拂曉突襲行動，出動優勢警力破門攻堅，一舉瓦解該處地下毒品分裝據點，並當場逮捕范姓主嫌及在場共犯等計5名涉案人員。警方在現場執行地毯式搜索，查扣第一級毒品依托咪酯粉末9包、依托咪酯煙油6瓶、依托咪酯煙彈成品5顆，以及第二級毒品安非他命19包等大批證物，人贓俱獲。

警方進一步清點與鑑識後發現，該犯罪據點具備相當規模的毒品加工與流通能力。現場查獲的依托咪酯原料數量龐大，倘若未能及時攔截而全數流入黑市，初步估計可製成約2500顆「喪屍煙彈」，換算不法市值高達500萬元，足以供應上千人次吸食，對市民身心健康與公共安全構成極為嚴重的威脅。

新北市警局嚴正呼籲，依托咪酯常被不法分子偽裝成一般電子煙油或煙彈販售，極具迷惑性，民眾切勿因一時好奇或受同儕慫恿而輕易嘗試，以免誤觸法網並殘害身體健康，警方將持續秉持「犯罪零容忍」態度強力掃蕩毒源。

民眾如在社區或周遭發現疑似毒品製造、分裝或販售等不法情事，請立即撥打110報案專線或向警察機關提出檢舉，警方必將依法嚴辦並嚴格保密檢舉人身分，攜手守護無毒家園與社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885