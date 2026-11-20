40歲蔡姓男子日前在基隆忠一路違規穿越馬路，路口員警發現攔下要開交通罰單時，蔡在掏取證件時電子煙及2顆喪屍煙彈意外從褲子口袋掉落，腰間還藏有一把鋸子防身，經檢測依托咪酯陽性反應，警方訊後依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆男違規過馬路被警攔，掏證件褲子口袋掉喪屍煙彈法辦。記者游明煌／翻攝

基隆市警察局保安隊小隊長王仁儀、警員胡家祥17日上午8時開巡邏車行經忠一路國門廣場附近時，發現蔡男大剌剌地違規穿越忠一路大馬路，現場並未畫設斑馬線，停車上前攔下準備開交通違規罰單。

蔡男面對警方詢問表現配合，警查閱其身分資料時，發現他有多項毒品前科紀錄，提高警覺，詢問是否仍有施用毒品？蔡男在掏取證件時，1支電子煙及2顆喪屍煙彈從他褲子口袋掉落。員警盤查另在他腰部後方發現另藏有一把鋸子，當場查扣毒品及危險物品。

保安隊將蔡男帶回檢驗，經檢測呈依托咪酯陽性反應。針對隨身攜帶鋸子，蔡男辯稱先前曾遭他人持刀砍傷，攜帶鋸子防身，警方將再釐清。

保安隊長曾弘尚表示，員警從交通違規取締過程中，進而查獲第一級毒品依托咪酯，是員警有高度警覺、積極查證及不放過任何可疑細節。警方加強對毒品人口活動熱點及高風險路段，加強巡邏、盤查與查緝作為，積極向上溯源，追查毒品來源及供應網絡，從源頭阻斷毒品流通。

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