高雄市昨晚發生7歲男童躺資源回收場門口，舅舅開大貨車返回沒注意不幸被輾斃的意外。（示意圖）聯合報系資料照

高雄市一名七歲男童前晚疑與家人鬧脾氣，躺在父親經營的資源回收場大門口，舅舅黃姓男子駕駛大貨車開出回收場時，未發現外甥躺在地上而輾過，男童被送醫不治。

檢方相驗研判男童遭車體重壓胸廓，致創傷性休克死亡，警詢後將黃男依過失致死罪嫌移送。

據了解，這名七歲男童因與家人鬧脾氣，前晚六時許躺在高雄楠梓區某資源回收場大門口，家人未發現，男童舅舅卅七歲黃姓男子開大貨車要離開回收場，輾過男童身軀，家人驚見男童被卡在車底，嚇得尖叫，呼叫黃男已來不及。

消防隊獲報趕抵，檢查男童已無呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治，家屬悲痛萬分，警方到場勘查後報檢方相驗，發現男童前胸及後背，均有明顯輾壓痕跡與嚴重挫壓傷。黃男懊悔不已，警詢後移送橋頭地檢署。

大車進出工廠、停車場或加油站等場所，雖車速不快，仍不時發生死亡車禍。台積電新竹科學園區寶山鄉廠區工地，今年七月十九日一名工人執行交通管制時，遭大貨車倒車撞擊輾壓，胸腹部重創死亡。

高雄交通警察大隊指出，大型車車身龐大、駕駛座位置較高，容易產生視線死角，進出相關場所應特別注意是否有行人或機車經過，留意視野死角及出入口圍牆、建築物或停放車輛可能遮蔽視線，起步、轉彎、倒車減速慢行，確實查看後視鏡及視野輔助系統，留意周遭人車動態。

依道路交通安全規則第一一○條第三款，大型汽車倒車須派人在車後指引，無人指引時，應先確認車後有足夠空間，並促使行人及車輛避讓。

警方也呼籲用路人，與大車保持安全距離，避免進入駕駛人視線死角，尤其兒童身形矮小，駕駛人更不容易發現，同行成人要確保兒童處於安全位置，避免意外發生。