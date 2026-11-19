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為酒醉友人代駕卻遭驗出毒品陽性 桃園警查獲依托咪酯菸彈
桃園市警局保安警察大隊今天表示，盧男日前駕車遭攔查，他自稱受友人委託代駕，警方發現盧男緊張顫抖且無照駕駛，經快篩呈安非他命陽性反應，更查獲依托咪酯菸彈。
桃園市警局保安警察大隊第一中隊分隊長方寧舟接受媒體聯訪表示，保大員警9日凌晨執行巡邏勤務時，發現盧男駕駛自小客車未使用方向燈遂上前攔查。盧男辯稱僅代為停車遭警識破，才聲稱是受酒醉友人委託收費代駕，但員警進一步調查發現盧男根本沒有駕照。
方寧舟指出，員警盤查時發現盧男神情緊張且全身顫抖，經詢問後自述有毒品前科且近日才交保，最終也坦承近期曾施用毒品。警方對盧男實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，並在其身上查獲依托咪酯菸彈，全案除依法開立毒駕罰單、查扣車輛外，另依公共危險及毒品危害防制條例移送偵辦。
桃園市警局保安警察大隊呼籲，毒駕不僅危害自身安全，也威脅其他用路人生命財產，依道路交通管理處罰條例，毒駕將面臨加重罰鍰及車輛沒入等處分；民眾如有飲酒等情況需要代駕，應選擇具品牌及口碑的業者，避免衍生交通安全風險。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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