桃園市桃園區中山東路昨深夜發生王姓男子駕車，逆向行駛衝撞對向市府的九人座公車「桃小巴」後逃逸，桃園警分局獲報調閱監視器，循線在500公尺遠的福昌街逮人，毒品唾液快篩呈陽性反應，還查獲俗稱喪屍煙彈的依托咪酯，警詢後送辦。

桃園分局副分局長王智瑋說明，武陵派出所昨天晚間11時12分接獲民眾報案，指稱中山東路有自小客車逆向行駛，與對向車輛發生碰撞，駕駛肇事後未停車處理，反而直接逃離現場，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並展開追查。

警方隨即調閱事故周邊監視器影像，根據車輛特徵及行駛路線追查，迅速掌握肇事車輛逃逸方向，最後在福昌街查獲42歲王姓男子。警方盤查時，王男情緒激動，不僅拒絕配合，還激烈反抗，警方立即調派支援警力到場，合力將他制伏。

警方進一步搜索，在王男身上查獲依托咪酯等違禁物品，並對他實施毒品唾液快篩，結果呈現陽性反應，顯示有毒品反應。不過，快篩結果仍須進一步鑑驗，相關毒駕事實及涉案情節，將由檢警依法釐清，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

桃園分局強調，毒駕不僅危害駕駛人自身安全，更可能讓無辜用路人陷入生命危險，尤其毒品影響駕駛人的判斷力與反應能力，稍有不慎就可能釀成嚴重事故。警方對毒品犯罪及毒駕行為絕不寬貸，將持續加強查緝，也呼籲民眾切勿心存僥倖，避免因一時違法行為危及他人生命安全。

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桃園警方據報，在離事發地點500公尺外逮到疑似毒駕上路的王姓男子。記者陳恩惠／翻攝

桃園警方據報，在離事發地點500公尺外逮到疑似毒駕上路的王姓男子。記者陳恩惠／翻攝

桃園市政府的九人座公車「桃小巴」昨深夜遭逆向行駛的王幸男子擊落，左側車頭遭撞爛。記者陳恩惠／翻攝

逆向衝撞桃小巴的王姓男子毒品檢測陽性反應，車內還找出喪失煙彈。記者陳恩惠／翻攝