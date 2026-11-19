台積電四名前工程師竊取、外流二奈米及更先進的「十四埃米」核心技術，陳力銘、陳韋傑被各判刑10年、6年定讞。台灣東京威力高階行銷主管盧怡尹刪除陳力銘翻拍的圖檔湮滅證據，最高法院今依湮滅刑事證據罪判刑10月，並宣告緩刑3年定讞。

吳秉駿、戈一平於智慧財產及商業法院一審判刑3年、2年後未提上訴，檢方也沒有上訴，因此先行判刑確定。

陳力銘原任台積電12廠良率工程師，離職後轉任台積電半導體製造設備供應商、台灣東京威力行銷部門，為力求表現，替東京威力爭取台積電先進製程更多站點的設備供+應商，多次運用與吳、戈、陳等人同事舊誼，央求三人翻拍台積電機密檔案外流，以改進東京威力的蝕刻機台。

2023年8月至去年6月，四名工程師分別在台積電新竹廠區會議室、新竹市居酒屋、吳及戈住處及台積電台南封裝測試廠內，以仍在職的涉案工程師公務筆電，開啟機密檔案供陳力銘翻拍，或翻拍傳給陳力銘。

盧怡尹則在得知陳力銘透過老同事竊取台積電機密檔案後，預見公司雲端系統所存放由陳翻拍的圖檔，恐成洩密案關鍵證據，去年6月在住處刪除相關證據滅證，又因檔案不明原因被回復，主動通報公司。

判決指出，身為始作俑者的陳力銘，與其餘三人共犯兩個一般侵害營業秘密之意圖域外使用罪，及三個國安營業秘密之意圖域外使用罪。陳力銘、吳秉駿、戈一平認罪，獲合議庭減刑，陳力銘獲取十四埃米檔案，供出上游是陳韋傑，符合國安法「因自首而查獲其他共犯」規定，此部分免刑。

陳韋傑外洩的是台積電最先進的「十四埃米」製程檔案，涉台積電半導體製程從奈米邁入埃米時代的先進技術，嚴重影響台積電延續並保持全球先進製程領先地位。陳韋傑否認犯罪，是唯一未獲台積電原諒及合議庭輕判的被告。

台灣東京威力公司是檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧法院一審認為，台灣東京威力未盡監督之責，任由受雇人涉犯共5個營業秘密域外使用罪，不過公司與台積電和解，處罰金1.5億元並宣告附條件緩刑3年，於判決確定日起1年內，向台積電和公庫各支付1億元及5000萬元。因台灣東京威力、檢方均未提上訴而確定。

台灣東京威力行銷主管盧怡尹。聯合報系資料照