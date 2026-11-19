彰化一起4歲女童遭虐成重傷案，法院近日判決出爐。林姓女子受女童父親委託照顧孩子，卻與葉姓男友多次對女童施暴，女童後來因嚴重腦傷昏迷送醫，經搶救仍留下不可逆傷害，智力、表達及自我照顧能力遠低於同齡兒童。彰化地方法院認定林女共同犯成年人對兒童重傷害罪，判處有期徒刑14年6月。

判決指出，林女原與女童父親交往，對方於2023年4月入監服刑後，委託林女照顧女兒。林女當時與葉男復合，自同年5月起，經常將女童帶到葉男位於彰化的住處共同照顧。兩人卻因認為女童有說謊、不服管教等行為，多次對她施暴。

判決指出，兩人曾在車上用筷子夾女童手指、持愛心小手抽打雙腿；林女也曾徒手打女童臉部，並持愛心小手毆打手腳及頭部，葉男則曾持棍棒敲擊女童頭部。此外，林女曾將女童橫抱，讓頭部撞擊衣櫃玻璃，葉男也曾抓摔女童，造成頭部撞地。兩人甚至曾故意將女童放下車後駛離，女童因手抓車門把手摔倒，造成右手肘骨折，兩人卻未帶她就醫。

2023年7月3日，兩人又在住處對女童施暴，葉男抓住女童雙腳，以頭下腳上的方式將頭部撞擊地板後拋出，林女則掐住女童腰部，將她舉起後往後摔拋，導致頭部再次撞地。女童因此出現顱骨骨折、嚴重創傷性腦傷及全身多處挫傷、瘀血。

兩人發現女童意識不清、持續發燒、昏迷不醒後，才送往醫院搶救。法院指出，女童腦部傷害已不可逆，智力、表達及自我照顧能力均遠低於同齡兒童，終生恐無法自行維持日常生活。

葉男事後還涉嫌指示女友滅證，並一路否認犯行，台中高分院審理後駁回上訴、維持12年徒刑原判。

法院量刑時認為，林女受託照顧女童，與女童相處時間比葉男更長，照顧責任也更重大，卻仍多次親自施暴，犯罪責任較葉男為重。且未與女童及其父親和解，也未賠償損失，法院考量其犯罪情節及累犯身分，判處有期徒刑14年6月。