台北市46歲林姓男子今年8月以來，短短4個月內3度因毒駕遭警方查獲，這個月13日晚間又因騎車違規被攔下，唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應。林男眼見又要被送辦，向員警苦苦求情，擔心這次再出事，妻子恐怕會跟他離婚，但員警仍依法將他逮捕，連機車也遭移置保管。

內湖分局康寧派出所員警13日傍晚巡邏經過東湖路，發現林男騎乘重型機車違規，於是將他攔下盤查。林男面對警方詢問時，不僅神情慌張，雙手也不斷顫抖，員警察覺有異，進一步查詢發現他有施用毒品及毒駕紀錄，隨即進行唾液毒品快篩，果然驗出安非他命陽性反應。

林男目前無業，從今年8月至今已先後3次因毒駕遭逮，這次再度落網，他擔心婚姻因此破裂，不斷向員警求情，希望能獲得通融，但警方未予理會，仍將他依公共危險罪現行犯逮捕，帶回派出所偵辦。

警方除依公共危險罪嫌將林男移送士林地檢署偵辦，也依道交管理處罰條例舉發，並將機車移置保管，辦理後續沒入程序。由於林男已是第3次毒駕遭查獲，警方也將依規定把他的資料公布於毒駕累犯專刊。

內湖分局表示，施用毒品後駕車，容易因判斷力、反應能力受影響而釀成交通事故，警方將持續加強攔查取締，避免毒駕危及其他用路人安全。

員警現場實施唾液快篩檢測，並與犯嫌確認檢測結果。記者廖炳棋／翻攝

員警現場實施唾液快篩檢測，並與犯嫌確認檢測結果。記者廖炳棋／翻攝

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