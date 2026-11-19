新北市警方今天凌晨4時許接獲民眾報案，指稱中和區安平路一帶某網咖內疑似有男子施用大麻煙彈。線上巡邏警力獲報後立即趕赴現場查處，展現警方打擊毒品犯罪之決心。

中和警分局安平派出所員警抵達現場後，隨即鎖定並盤查34歲林姓男子。經林男同意實施搜索，警方當場於其隨身物品內查獲電子煙主機1支及大麻煙彈1顆，重12.25公克。該煙彈經現場初步檢驗，呈第二級毒品大麻陽性反應，罪證確鑿。

全案經警方依法將林男以毒品現行犯逮捕並帶返派出所偵辦，警詢後已依違反毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。中和警分局呼籲，大麻屬列管第二級毒品，切勿心存僥倖以身試法，警方亦將持續加強巡邏查緝，淨化轄區治安環境。

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林姓男子今天凌晨打網咖竟涉嫌公然吸食大麻煙彈，新北市中和警方獲報火速查緝依法送辦。記者王長鼎／翻攝