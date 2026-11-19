為淨化選前治安，防制黑幫勢力及不法分子介入選舉，確保民主選舉公平、公正及社會秩序穩定，新竹市警察局配合內政部警政署「全國同步掃蕩黑幫活動處所行動」，昨晚針對轄內幫派活動據點、易滋事場所及治安顧慮處所，運用優勢警力執行專案擴大臨檢勤務，展現警方掃蕩黑幫、打擊不法的堅定決心。

警方說，這次專案勤務由新竹市警察局統一規畫指揮，動員60名警力，針對轄內KTV、酒店、養生館及其他易生治安危害場所，全面展開掃蕩及查察行動，鎖定幫派分子經常聚集、經營或從事圍事等不法活動處所，透過高密度臨檢、可疑人攔查身分查證，強化犯罪預防與嚇阻效果，並針對查獲不法情事依法究辦。

警方指出，近期配合警政署執行選前掃黑與威力掃蕩專案，針對幫派據點、治安熱點展開高強度臨檢，從13日開始動員160人次警力，臨檢88處幫派活動及協力場所；查獲各類刑案57件，移送60名各類嫌犯；其中幫派成員為首張姓男子等人，長期在新竹地區以暴力手段等方式，恐嚇取財、傷害、妨害自由及私行拘禁等強暴脅迫手段，迫害被害人等不法情事，經新竹地署指揮偵辦，長期蒐證，見時機成熟，將張男等人查緝到案，徹底瓦解，黑幫分子危害社會治安。

新竹市警察局長陳源輝說，維護選舉公平及社會治安是警方責無旁貸的任務，對於黑幫暴力、賄選、恐嚇及任何企圖影響選舉秩序的不法行為，警方將嚴正執法積極查緝，絕不寬貸，未來也將持續結合各單位警力，採取高強度、機動性掃蕩勤務，全面防制各類犯罪，呼籲民眾如發現不法情事，可向警方反映或檢舉，共同打造安全、安定的選舉環境。