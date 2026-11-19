台北市大同區今天凌晨驚傳街頭亮刀，邱姓男子不滿蘇姓前女友日前聲請保護令並提分手，懷疑她跟許姓前夫藕斷絲連，雙方相約在超商前談判，邱男竟當街持武士刀作勢砍人，嚇得蘇女與許男拔腿狂奔。大同警方獲報趕抵，在巷弄內找到持刀的邱男，立刻拔槍喝斥並制伏，警詢後依恐嚇、違反保護令等罪嫌移送法辦。

大同分局建成派出所今天凌晨0時許獲報，稱長安西路18巷口一家超商前有人持武士刀與人拉扯，由於市區街頭驚現刀械，大同分局與鄰近中山分局立即通報優勢警力趕抵。

警方調查，邱男（32歲）與蘇女（41歲）原本是男女朋友，蘇女因不滿邱男經常言語恐嚇要對小孩不利，日前聲請保護令獲准，並在17日正式向邱男提分手；邱男不甘，懷疑蘇女仍與許姓前夫（44歲）暗中往來，與兩人相約今晨在長安西路超商前談判。

不料三人見面沒多久便一言不合，邱男與蘇女當街爆發肢體拉扯，邱男情緒失控，更持武士刀揮舞恐嚇、作勢砍人，蘇女與許男見狀嚇得立刻逃離。

警方火速趕抵，循線在長安西路18巷內發現手持武士刀的邱男，員警立刻掏槍並喝斥放下刀械，隨即上前壓制逮捕，現場無人受傷，經檢視武士刀未開鋒，警詢後依恐嚇、違反保護令罪嫌移送台北地檢署偵辦。

邱姓男子不滿蘇姓前女友日前聲請保護令並提出分手，懷疑她跟許姓前夫藕斷絲連，雙方相約在超商前談判時爆發拉扯，邱男竟當街持武士刀作勢砍人。記者翁至成／翻攝

邱姓男子不滿蘇姓前女友日前聲請保護令並提出分手，懷疑她跟許姓前夫藕斷絲連，雙方相約在超商前談判時爆發拉扯，邱男竟當街持武士刀作勢砍人。記者翁至成／翻攝

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