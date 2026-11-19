兵姓男子16日下午駕車行經高市離仔內路，因無照行車不穩被員警攔查，發現他因公共危險案被通緝1周，兵當下拒熄火，警方將他揪出車外，迅速開車門拉手剎車，後在車中起出60餘公克毒品、測出涉毒駕，並查出兵在10年內5度毒駕，累計可罰51萬元。

前鎮分局草衙派出所員警16日下午2時10分許執行巡邏勤務，行經籬仔內路時，發現前方兵姓男子（43歲）駕車行駛不穩，以警用小電腦查得車主未領有駕駛執照，遂於籬仔內路與凱旋路口攔查。

員警盤查兵男身分，發現他涉及公共危險案，1周前被高雄地檢署發布通緝，當下要求兵熄火下車，兵拒絕稱要先將車移至路旁，警方研判兵想駕車離去，一把將他拉下車逮捕。

當時兵男被警方揪出車外，轎車仍向前滑行，現場員警迅速拉開車門、上車煞停，避免滑行車輛危及其他用路人。

兵男在現場遭警方控制時還高喊「我又沒有怎樣」，後見警方從車內查扣少許海洛因、依托咪酯煙油及安非他命共計60餘公克毒品及大量空殼煙彈，改口央求員警通融，希望就通緝案解送，別將毒品案一併移送，遭員警當場拒絕逮捕帶回查辦。

警方事後對兵施以唾液快篩呈安非他命陽性反應，並查出兵男涉在10年內第5次「毒駕」，依同條例第35條第3項規定，按前次罰鍰金額加罰9萬元，最高可裁處51萬元罰鍰，兩項違規合計最高可處57萬元罰鍰。另扣繳車輛牌照，並依法辦理車輛沒入。

全案警詢後，依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌將兵男移送高雄地檢署偵辦，通緝部分一併解送歸案。

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兵姓男子16日下午駕車行經高市離仔內路，被員警攔查拒熄火被揪出車外，車中起出60餘公克毒品測出涉毒駕，並查出兵在10年內5度毒駕。記者石秀華／翻攝

兵姓男子16日下午駕車行經高市離仔內路，被員警攔查拒熄火被揪出車外，車中起出60餘公克毒品測出涉毒駕，並查出兵在10年內5度毒駕。記者石秀華／翻攝

兵姓男子16日下午駕車行經高市離仔內路，被員警攔查拒熄火被揪出車外，車中起出60餘公克毒品測出涉毒駕，並查出兵在10年內5度毒駕。記者石秀華／翻攝

兵姓男子16日下午駕車行經高市離仔內路，被員警攔查拒熄火被揪出車外，車中起出60餘公克毒品測出涉毒駕，並查出兵在10年內5度毒駕。記者石秀華／翻攝