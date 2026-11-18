勞動黨新北市議員候選人陳竹音遭控接受境外勢力指示或資助參選，檢警調昨搜索陳的相關處所，拘提陳並約談3名證人，訊後認陳涉嫌違反反滲透法等罪，令50萬元交保，限制出境、出海，其餘請回。

士林地檢署表示，檢方接獲多筆情資，指新北市第11選區（汐止區、金山區、萬里區）市議員候選人陳竹音接受境外勢力指示、委託或資助參選，旋即指派主任檢察官、檢察官，指揮調查局新北市調查處、刑事局、新北市警局汐止分局等，組成專案小組偵辦。

專案人員分析比對相關金流後，昨搜索陳竹音住處、辦公處所等3處，查扣手機、筆電、其他電子設備及現金20萬元等證物，拘提陳竹音並通知3名證人到案調查。

檢方訊後認定陳竹音涉嫌反滲透法「受滲透來源指示、委託或資助參選」、公職人員選舉罷免法「收受不正利益競選」、政治獻金法「未經許可設立專戶收受政治獻金」等罪，罪嫌重大，但無羈押必要，今晚令陳50萬元交保、限制出境及出海。

據悉，陳竹音曾擔任特技演員，後續以「台灣學姐陳竹音」為名經營社群頻道，因稱「已著手放棄台灣國籍、申請入籍大大陸」等言論引發關注。她2025年起參與勞動黨活動，2026年9月宣布代表勞動黨參選新北市議員，此次涉案情節待查。

士林地檢署嚴正呼籲，選舉是民主自由基石，不容境外勢力非法介入。檢方查賄團隊已全面動員，對於涉嫌接受滲透來源指示或以其他方式違法介選情事，將積極蒐證、絕不寬貸。民眾若發現賄選、選舉賭盤、暴力介選或境外勢力介選等妨害選舉情資，可撥打專線「0800-024-099轉4」檢舉。