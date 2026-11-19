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殺妻自戕雙獲救 相約同死判免刑
高雄市蔡姓男子缺錢治療心疾及眼疾，加上妻子背負高額債務，因詐欺案要入監服刑，持刀朝妻子胸口刺兩刀後自戕，兩人經送醫救回，他被依謀為同死而受託殺本人未遂罪起訴。高雄地方法院審酌，夫妻走投無路相約同死，已無再科刑必要，判決免除其刑；可上訴。
判決指出，蔡姓男子患先天心疾與眼疾，負債累累，經濟狀況不佳，連詳細檢查費用都籌不出來；妻子被前夫拖累扛下巨額債務，另捲入詐欺案面臨牢獄之災。
今年七月六日下午，蔡男先到大賣場購買刀具，回家後在臥室持刀刺向妻子心臟，再持刀自戕，雙雙倒臥床上，蔡妻一度恢復意識，起身跑到浴室，因失血過多昏迷。
當天晚間九時許，蔡男母親回家發現兒子咬著布團躺在床上，媳婦倒在廁所，均渾身是血，報案將兩人送醫急救，撿回性命。檢方依謀為同死而受託殺本人未遂罪起訴蔡男。
高雄地院審酌，蔡男本就因病所苦、無力就醫，加上妻子官司逼近，走投無路下才相約同死，其動機與漠視他人生命的惡質犯罪迥然有別，也未下重手，若科以重刑，顯有過當之虞，判決免刑，扣案雙刀沒收。
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