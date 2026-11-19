高雄鄭姓男子失業在家照顧病母，疑因長期照顧壓力，持刀殺死母親，高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鄭男。聯合報系資料照 巫鴻瑋

高雄市鄭姓男子失業在家照顧生病的母親，疑因長期照顧壓力，不滿母親亂擦藥膏屢勸不聽，趁父親、胞姊不在家，持調理刀刺殺母親卅三刀致死，警方到場時鄭男父親一度想頂罪；高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鄭男，將由國民法官法庭審理。

檢方調查，廿六歲鄭姓男子的四十九歲母親，情緒狀態不穩，鄭男失業在家，負責照顧母親，與退休的父親及待業中的胞姊同住。

前年九月廿九日下午，鄭男因母親用藥劑量問題，與母親發生口角後，當日下午五點多，依家人要求前往高雄捷運輕軌機廠站，推輪椅接母親返家。

母子回到高雄前鎮區住處，鄭男見母親又在擦藥膏，疑受長照壓力影響，持紅灰色調理刀，待母親進入三樓陽台後關閉大門，繞行至母親背後刺殺，鄭男母親全身多處遭刺傷，倒地不起。

當天傍晚六時許，鄭男胞姊回家驚見母親倒臥血泊中，發現弟弟穿著血衣坐在家中一樓，追問之下弟弟說「我殺了媽媽」，鄭男胞姊趕緊請鄰居幫忙報警；約十分鐘後，鄭男父親返家，才知妻子已遭兒子刺殺。鄭母被送醫急救，因大量出血宣告不治。

警方獲報到場時，鄭父一度想幫兒子頂罪，後來員警看到鄭男滿身是血，鄭父卻衣著整齊，查證是鄭男行凶。雄檢相驗，鄭母頭、頸、肩、背及左手，共有卅三處刀傷，包括十九處穿刺傷、十四處切割傷，其中左頸靜脈與動脈、右頸動脈被刺破斷裂，依法起訴鄭男。

長照殺人悲劇頻傳。高雄六十三歲吳姓女子照顧失智的九十九歲父親，二○二二年持刀殺死父親自殘，一審判刑十六年，案經上訴，法官認為她幾乎失明，家境悽慘，缺乏社會資源的挹注，改判十二年確定；高雄五十歲黃姓男子二○二一年拿充電線，勒斃有情緒、言語障礙的十九歲兒子，報案稱「我殺死人了」，符合自首減刑要件，獲輕判四年確定。