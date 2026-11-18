新北市中和區一名黃姓男子去年10月凌晨無償提供自台北市信義區某酒吧內買來的搖頭丸，供楊姓前女友在自身住處施用，不料楊女連續服用2顆後，竟導致多重藥物中毒、大腦出血而死。新北地方法院國民法官今依藥事法轉讓禁藥致人於死罪，判處黃男徒刑6年8月。

判決指出，黃男與死者楊員原為男女朋友，去年10月12日凌晨2時許，黃男先在台北市信義區松壽路某酒吧，以4000元向陳姓藥頭購得5顆搖頭丸，帶回自己中和住處後，無償提供給死者使用。

死者不幸身亡後，檢警自現場剩下的搖頭丸中，驗出混合MDMA及甲基安非他命等多種成分，導致死者多重藥物中毒大腦出血而死。事後黃男坦承免費供毒給死者，但強調絕非有意讓其中毒身亡。

國民法官合議庭審酌黃男犯行造成正值壯年的死者，與父母、姊姊一夕間天人永隔，堅持不肯原諒黃男，雙方也未能達成和解，但黃男坦承犯行並供出賣毒上游，因此符合毒品條例偵審自白及刑法自首之規定予以減刑。

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