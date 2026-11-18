警政署再爆高階警官涉毒！新北市警局新店分局13日晚間執行擴大臨檢勤務，在新店區一家汽車旅館內，查獲警政署資訊室郭姓技正持有第二級毒品，當時房內還有另一名男性友人，2人遭警方移送偵辦。警政署今天證實此事，表示將依法予以免職，並追究相關主管考核監督不周責任。

新店警方13日晚間前往新店區寶橋路一家汽車旅館臨檢，在房內發現郭員持有毒品，當場將他帶回偵辦。由於臨檢員警當時並不知道郭員是警政署官員，郭員直到交保後返回單位，主動向督察室坦承涉案，整起事件才曝光，全案已依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

警政署表示，郭員涉嫌觸犯毒品罪，嚴重傷害警察風紀，警政署秉持「不枉直、不掩飾、不庇縱、不徇私」原則，展現「警紀警辦」決心，除依法免職，也將追究相關人員考核監督不周的行政責任。

警政署今年已非首次發生高階警官涉毒事件，今年9月，督察室督二組楊姓警務正因涉嫌持有毒品咖啡包及安非他命吸食器，遭檢警搜索約談，檢方複訊後諭令10萬元交保，警政署隨即將楊員免職。如今相隔約2個月，又有署內官員因毒品案遭查獲。

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