台中清水區昨驚傳砍人案，蔡姓、張姓男子和另名蔡姓被害人有財務糾紛，半夜到他家前守候，並拿石塊攻擊、揮刀猛砍，釀對方腹部中刀當場臟器外露，檢警獲報將2人拘提，檢方認定蔡、張涉犯殺人未遂罪嫌嫌疑重大，將2人聲請羈押獲准。

中檢說，昨（17日）經清水分局通報，表示沙鹿區某民宅外有砍殺案件，經查蔡姓、張姓男子因和蔡姓被害人有財務糾紛，17日凌晨3點多蔡騎機車載張到對方家前守候。

2人見被害人一出門，隨即拿裝有石塊的塑膠袋、刀械攻擊，當場砍到被害人腹部撕裂傷、臟器外露，蔡、張行凶後立刻騎車逃逸，被害人緊急送醫搶救才撿回一命。

中檢由檢察官陳東泰指揮清水分局組成專案小組追查，案發後數小時內拘提蔡、張到案，複訊後認為2人涉犯殺人未遂嫌疑重大，且有逃亡、滅證及反覆之虞，向台中地院聲押獲准。