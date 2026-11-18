新北市黃姓高三學生遭同校學弟涉嫌持剪刀刺殺，檢察官今會同法醫解剖。黃生的父母說，法醫說明解剖對釐清死因、保存司法證據的重要性，為了還孩子真相和公道，孩子已受這麼多苦，到了最後還要忍痛同意讓他接受解剖，心裡真的非常不捨。

黃姓學生今年9月24日放學搭車下山時，先在車內與徐姓學生發生口角。下車後在瑞芳火車站附近的騎樓，又起爭執。徐生持從已收攤的大腸麵線攤架上的剪刀，刺中黃生頸部。消防人員將黃送醫，未能保住性命，醫師11月11日晚間宣告死亡。

黃生的父母11月12日委由律師發出聲明，指至今仍然不敢相信，孩子只是跟平常一樣放學回家，卻在途中遭到素不相識的同校學弟，持剪刀刺傷頸部，從此天人永隔。一個日常不過的回家過程和互動，為什麼會演變成殺機，他們永遠無法理解。

徐生是已滿14歲，未滿18歲的少年，全案依少年事件處理法「先保護（調查）、後刑事」原則處理。案發後，基隆地院少年法庭裁定徐生收容至今，法官在調查後，若認徐生犯殺人重罪，再依少事法移送基隆地檢署偵辦。

檢察官今天下午偕法醫在基隆市殯儀館解剖，黃生父母委任的律師李惠暄代表發聲明表示，少年法庭昨天進行徐生審前調查，希望能夠釐清當天到底發生了什麼事。

黃生父母說，監視器畫面顯示兒子與對方，事發前只有言語往來，並沒有肢體衝突。事發當天，兒子只是提醒在公車上喧嘩的學弟小聲一點。下車後，對方就拿剪刀，沒有猶豫的攻擊兒子要害致死。

黃生的父母指出，當初選擇讓孩子就讀私立學校，就是希望他能在相對單純的環境裡學習，得到更完整的照顧與保護。怎麼也沒想到在同校素不相識的學生間，會發生這樣的憾事。

黃生的父母說，很想知道學校的特殊教育與輔導資源是否足夠？私立學校在學生輔導與校園安全上，是否存在沒有被好好處理的制度缺口？這些問題與悲劇的發生有沒有關係？希望教育主管機關能夠認真調查，給他們一個清楚的答案。

「失去唯一的孩子，要找到繼續往下走的動力，真的非常困難」，黃生的父母說，兒子已經無法再為自己說話，查清楚真相，是他們現在唯一還能替他做的事。希望司法能夠還給兒子公道，也盼望大家一起關注教育現場的漏洞與不足，還有父母家庭對行為人養成的影響，不要再讓其他家庭承受我們正在經歷的痛苦。