刑事局智慧財產權偵查大隊偵辦跨縣市盜版教材犯罪網絡，8個月月來，查獲苗栗、新竹4家補習班及網路教學或購物頻道，擅自重製各大出版社教材，或建置龐大侵權資料庫或牟利。警方統計，共查獲14案，侵權市值估計逾百億元。

刑事局智慧財產權偵查大隊配合台灣高等檢察署，查緝侵害教學教材智慧財產權專案，鎖定網路電商、社群平台及實體補習班等通路，會同各地警方及檢察署追查盜版教材，查緝範圍遍及新北、新竹、苗栗、彰化、台南及高雄等地。

智慧財產權偵查大隊第三隊今天表示，從今年3月至10月智財大隊陸續在全台多地發動查緝，共破獲14案、逮捕24人，查扣盜版原文書、教材、題庫及試卷等電子檔超過50萬筆，侵權市值估計逾百億元。

據警方調查，涉案連鎖補教業者未經授權，擅自翻印教材、擷取題目重新編排，重組為自有試題檔案，上傳至Google Drive建置侵權資料庫，再以LINE通訊軟體，傳送連結供各分班教師下載列印使用，形成「雲端儲存、網路傳播、實體列印」的共犯結構。據警方統計，苗栗有1家補習班、新竹有3家補習班利用這手法涉嫌侵權。

警方指出，另查出不法網路通路業者透過雲端硬碟、網路拍賣侵權教材，或以社群影音平台散布盜版教材，甚至以寄送空包裹、暗語交易等方式規避查緝，待買家取貨付款後，再私訊提供下載連結，或寄送印有QR Code的紙張，引導買家連結雲端下載。其中有1家網路教學業者，將學校題庫及解答剪輯成YouTube短影音吸引流量，並販售出版社教材牟利。

警方此次共查扣電腦主機11台、筆記型電腦4台、手機11支、題庫光碟429片，以及試卷、試題解答1409張，另取得侵權教材電子檔逾50萬筆，將14案分別移送新北、新竹、高雄等地檢署查辦。

刑事局智財大隊8個月間查獲14件盜版教材侵權案，警方統計，侵權總市值逾百億。記者林保光／翻攝