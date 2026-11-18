台北市49歲陳姓男子日前騎機車返家，因變換車道未打方向燈遭警方攔查，員警發現他眼神渙散、神色慌張，進一步查出有毒品列管人口。陳男接受盤查時，偷偷將依托咪酯菸彈及安非他命丟到路邊公共座椅下，企圖躲避查緝，被員警發現，唾液快篩呈安非他命陽性反應，依公共危險及毒品等罪嫌送辦。

南港分局舊莊派出所員警日前巡邏行經研究院路一段、富康街口，發現陳男騎機車變換車道未依規定使用方向燈，立即上前攔查。陳男自稱在百貨公司擔任清潔工，當時正準備返回新北市汐止住處，面對警方詢問神情緊張、面露疲態，員警查證身分，發現他是毒品列管人口。

陳男見警方起疑，主動交出電子菸桿，坦承前一天晚上曾施用安非他命，經他同意實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應。陳男供稱，毒品是向友人購買，因心情不好才會吸食。

不過，警方在他身上並未發現毒品，原來陳男接受盤查時，曾坐在公共座椅接受盤查，再趁隙將毒品偷偷丟到路旁座椅下方，以為能蒙混過關，但仍被員警發現，查獲依托咪酯菸彈1顆、毛重5.77公克，以及安非他命1包、毛重0.66公克，經試劑初篩均呈毒品陽性反應。

警方調查，陳男已有毒駕紀錄，這次又涉嫌吸毒後騎車上路，全案詢後依公共危險及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，另針對毒駕累犯及未打方向燈等交通違規依法舉發。

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清潔工騎機車沒打方向燈遭警方攔查， 偷丟毒品到路邊椅下仍露餡。記者廖炳棋／翻攝

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清潔工騎機車沒打方向燈遭警方攔查， 偷丟毒品到路邊椅下仍露餡。記者廖炳棋／翻攝

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