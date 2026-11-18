三峽區某熱炒店今凌晨爆發酒客衝突，40歲徐姓男子涉嫌持折疊刀刺傷57歲謝姓男子腹部，造成約10公分傷口，案發後乘車離去，警方已聲請拘票追緝。記者張策／翻攝 新北市三峽區介壽路一段某熱炒店今凌晨發生持刀傷人事件，40歲黃姓男子與鄰桌57歲謝姓男子酒後發生口角，雙方進而爆發肢體衝突，黃男同桌的40歲徐姓男子持折疊刀刺向謝男腹部，造成約10公分開放性傷口，另一名40歲王姓男子也遭刀械波及受傷。警方已掌握黃、徐兩嫌身分及行蹤線索，並聲請拘票，全力追緝兩人到案。

三峽分局表示，今天凌晨2時11分許接獲報案，三峽區介壽路一段某熱炒店發生酒客糾紛。經了解，40歲黃男與57歲謝男分坐不同桌，雙方飲酒期間不明原因發生口角，隨後演變成肢體推擠，場面一度混亂。

警方調查，衝突過程中，黃男涉嫌持螃蟹剪刀朝謝男腹部揮刺，所幸現場人員及時制止，未造成謝男受傷，但與黃男同桌的40歲徐男卻涉嫌從口袋取出折疊刀，朝謝男腹部刺擊，導致謝男腹部出現約10公分開放性傷口。

此外，現場另一名40歲王姓男子也疑似在混亂中遭揮舞的刀械波及，造成右前臂撕裂傷，兩人均送往醫院救治。

警方指出，謝男先送往恩主公醫院緊急救治，隨後轉送林口長庚醫院接受縫合治療，目前意識清楚、沒有生命危險；王男經恩主公醫院治療後，傷勢穩定，已無大礙。

三峽分局獲報後，立即派遣三峽派出所及偵查隊共7名警力到場，訪查相關人員並蒐集事證。不過，黃男及徐男在警方到場前已離開現場，警方隨即調閱周邊監視器影像，追查涉案車輛及兩人行蹤。

警方表示，目前已掌握黃、徐兩嫌身分及可疑行蹤，並向法院聲請拘票，全力追緝兩人到案，後續將依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

三峽分局呼籲，民眾飲酒應保持理性，切勿因一時口角或情緒失控而訴諸暴力，任何持械傷人行為都將依法嚴辦。

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新北市三峽區介壽路一段某熱炒店今凌晨發生酒客持刀傷人事件，40歲黃姓男子涉嫌持螃蟹剪刀朝鄰桌酒客揮刺，案發後乘車離開現場，警方正積極追緝。記者張策／翻攝