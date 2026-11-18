曾男上個月中旬開車上路，因拒絕接受毒品唾液快篩被罰15萬元。昨晚他又開車遇警攔查，再次拒絕快篩。道路交通管理處罰條例新制在10月31日上路，這次拒測，他不只要被罰27萬元，鍾愛的古董賓士車也將被沒入。

行政院上月公布道路交通管理處罰條例，除第35條第6項、第15項外，其餘修正條文10月31日施行。

新北市瑞芳警分局今天表示，金瓜石派出所所長胡承祐與警員解剴評執行守望勤務，昨晚近10時行經瑞芳區瑞八公路與逢甲路口時，發現一輛白色賓士車任意變換車道，立即上前攔停，盤查開車的63歲曾男。

曾男今年10月11日曾因拒測，經警方舉發裁罰15萬元。曾男昨晚再遭警方攔檢顯露內心不悅，認為遭刻意刁難。

員警說，因為曾男步行不穩，語速又快，所以要求他接受毒品唾液快篩。曾男反問「我為什麼要測」，最後拒絕檢測。

曾男拒測後，員警實施駕駛行為觀察，發現曾男手腳顫抖，但尚無足夠客觀事證，認定已達不能安全駕駛程度，因此依道路交通管理處罰條例新制舉發。現行條文規定，拒測首次罰27萬元、第2次45萬元，之後每次加罰18萬元，無上限。

道路交通管理處罰條例新制也規定，毒駕或拒測，不論是否為車主，違規車輛均依法沒入。毒駕吊銷駕照，3年不得考照；再犯或肇事致人傷亡等法定情形，終身不得考領，因此警方也依法查扣曾男的白色古董賓士轎車。

瑞芳分局表示，，選前治安維護工作不容鬆懈，將持續加強巡邏、路檢及交通違規取締，對毒駕、酒駕等危險駕駛行為絕不寬貸。拒絕毒品檢測不僅面臨高額罰鍰，連愛車都可能遭沒入，民眾切勿心存僥倖，以身試法。