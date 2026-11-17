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2女1男旅館毒趴釀1死 男遭判刑4月原因曝光
劉姓男子2023年向台北市某酒店少爺購買毒品K他命後，約前妻、蕭姓友人到新北市某旅館聚會，蕭吸食K菸和毒品咖啡包後，在泡澡時休克、送醫不治，士林地方法院審理後認定，劉涉犯藥事法「轉讓偽藥罪」，審結判刑4月。
判決指出，劉姓男子2023年11月3日凌晨在台北市中山區林森北路、長春路口，向某酒店1名真實身分不詳的酒店少爺以8000元購買約8公克的K他命，後續將部分毒品轉讓給蕭姓友人，同年11月5日凌晨又與伍姓前妻、蕭女相約新北汐止某旅館聚會，蕭以捲菸方式吸食K他命，另以不詳方式吸食來源不明的毒品咖啡包，隨後在入浴泡澡時休克，送醫不治。
警方在案發旅館中查獲毒品咖啡包43包、一粒眠錠劑8顆、K他命香菸1支、K卡等證物。法醫解剖勘驗結果顯示，蕭施用4-甲基甲基卡西酮、K他命、鎮靜安眠精神藥物過量，因冠狀動脈嚴重阻塞致毒品藥物中毒、缺血性心臟病死亡。
劉被控涉嫌藥事法「轉讓偽藥致死罪」，偵查中坦承犯行。士林地檢署檢察官清查後，發現蕭平時就會施用毒品咖啡包，是本於自我判斷決意投入施用毒品風險，蕭吸毒過量致死等狀況並非劉可預見或支配的，偵結依涉嫌違反藥事法「轉讓偽藥罪」起訴。
士林地院審理後，認定劉涉犯轉讓偽藥罪犯行明確，考量其始終坦承犯行，及其智識程度、經濟狀況等，審結依法判刑徒刑4月。
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