聽新聞
0:00 / 0:00
淡水驚傳殺人案！男遭猛刺多刀送醫不治 2嫌晚間落網
新北市淡水區民族路今天發生凶殺案。43歲劉男下午4時許在1處社區前與63歲詹男、63歲石男發生口角及肢體衝突，劉男遭對方持刀猛刺脖子、胸、腹部，送醫急救仍宣告不治。警方展開追緝至北投將石男逮捕到案，詹男則自行到案，現正偵訊中，案情待釐清。
淡水警分局今天下午4時許接獲119通報，淡水區民族路65巷發生打架受傷案件，警方到場經查43歲劉男與2名男子發生肢體衝突，遭對方持刀攻擊，脖子、胸、腹部受有刀傷已無呼吸心跳由救護車送醫急救，但劉男因傷重急救無效死亡。
警方調閱監視器追查，掌握動手的詹、石2男涉案，其中詹男於晚間6時35分自行到水碓派出所投案，警方也在晚間7時至北投將石男查緝到案，目前2人正在進行筆錄，案情及殺人動機正在釐清，詢後將依殺人罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。