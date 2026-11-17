台中市警察局保安警察大隊員警昨日下午在西區巡邏，發現一輛違規停放的保時捷休旅車，上前盤查後，發現車上掛的是偽造車牌，副駕駛座的柯姓男子還是毒品通緝犯。員警在車內背包查獲疑似改造手槍2把、子彈22發，以及海洛因、依托咪酯、安非他命等多種毒品；詹姓駕駛的毒品快篩也呈陽性，2人當場被逮，依法送辦。

2026-11-17 16:39