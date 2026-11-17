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台中女吸喪屍煙彈毒駕連撞3車 檢聲押獲准
台中陳姓女子昨天吸食毒品「喪屍煙彈」後，開車追撞停等紅燈的3輛車，幸未造成人員傷亡，警方對她實施唾液毒品快篩呈陽性反應，警詢後送辦，檢方今天依毒駕等罪向法院聲押獲准。
台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，陳女施用含有第一級毒品依托咪酯的電子煙彈（俗稱喪屍煙彈）及第二級毒品甲基安非他命後，仍開車上路。
陳女於16日上午8時26分，開車行經台中市大雅區中清路3段時，因精神不濟，追撞前方停等紅燈的3輛小客車，幸未造成人員傷亡，警方到場後對她實施唾液毒品快篩，結果呈陽性反應，警詢後依公共危險等罪嫌送辦。
案經檢方複訊後，認定陳女涉嫌刑法施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌重大，且有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向台灣台中地方法院聲請預防性羈押，法院今天裁定羈押。
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