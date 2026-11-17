民進黨台北市長候選人沈伯洋2024年間遭跟監39天，台北地檢署查出徵信業者鄭永津涉收受港人資金，再將監控任務轉包給同業謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚等人執行，依違反個人資料保護法等罪起訴4人。台北地院今首度開庭審理，鄭部分認罪，但喊冤實際執行僅7天；沈本人則未出庭，委由告訴代理人表明拒絕和解。

檢方調查，港籍人士鞠覺賢、林慶（通緝中）涉嫌委託台灣徵信業者跟監沈伯洋，鞠匯款港幣9萬9950.09元（約新台幣36萬元）給「微信徵信」、「全聯徵信」負責人鄭永津，鄭並支付18萬元將跟監任務轉包給「大愛徵信」。

檢方查出，大愛徵信負責人謝乙辰指派員工江文鑫統籌跟監任務，並由員工侯凱瀚、綽號「阿祥」等人協助，但因沈伯洋身邊有藍姓隨扈在側，導致江等人執行狀況不佳，一度讓鞠覺賢、林慶甚為不滿，親自從香港入境了解跟監任務。

後續，謝提議安裝錄影設備進行監控，由江在沈住家的機車座墊下安裝微型攝影機，自2024年10月1日至同年11月8日，全天候監控沈及家人日常。

北院今開庭審理，除鄭永津外其餘3名業者均承認犯行。鄭一度認罪，後來又改變說詞，稱檢方控他跟監沈伯洋長達39天非事實，因為早在前3天跟不上後就暫停執行，原以為要退錢了，未料客戶又請他補拍後4天內容，等於犯案時間只有7天。

鄭也駁斥，他並沒有將沈伯洋及妻女的監控影像傳給客戶，客戶端也沒有要求跟蹤沈的家人。

至於其他認罪業者，謝乙辰當庭直呼「真的很對不起啦！」希望有機會能夠向沈伯洋道歉，並有意以30萬元賠償，請求法院從輕量刑或給予緩刑宣告；江文鑫則提出向沈賠償10萬元或捐公益團體，換取輕判。

謝乙辰的律師指出，謝已完全坦承犯罪，請法院考量他自白犯罪，犯後態度良好，願誠心誠意與被害人致歉，也願繳回犯罪所得，對於造成沈的不安感到十分抱歉。

江文鑫的律師表示，江受僱於大愛徵信，事前並不知道鄭永津受港人委託辦理，以致他未察覺有境外勢力壓迫沈伯洋的作為，對於侵害沈的隱私權及帶來負面影響深有悔悟，願繳回3萬元不法所得，請求法院判處6月以下得易科罰金之刑，以啟自新。

沈伯洋今日委由辦公室人員出庭，對於本案無特別表示意見並拒絕和解，坦言未來也都不會親自出庭。

「微信徵信」、「全聯徵信」負責人鄭永津。記者謝亞庭／攝影

「大愛徵信」負責人謝乙辰。記者謝亞庭／攝影