網紅「八炯」、「閩南狼」去年遭中國大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，檢方查出，國華徵信業務經理王秉宏涉嫌接受對岸公安單位指使，違法蒐集2人個資，並指派公司2名外務員跟監，協助陸方從事跨境鎮壓，今依違反個人資料保護法罪嫌起訴王、吳、劉3人。在押王男經移審新北地方法院，稍早法官已裁定續押3個月，並禁止接見、通信。

檢方查出，王男原為國內徵信業龍頭一統徵信的業務經理，去年轉任同樣由總裁趙維君創辦的國華徵信。趙維君與一統總經理趙柏凱父子，今年7月底因涉嫌違法跟監及蒐集個資遭新北檢拘提，訊後父子2人依涉犯妨害秘密及違反個資法等罪嫌各以300萬元、150萬元交保，全案仍持續偵辦中。

起訴指出，王男去年3月19日赴陸結識上海市公安局官員，同年6月間，透過通訊軟體微信暱稱「廈門阿豪」的身分不詳人士，以不詳代價接受對岸政權委託，調查八炯、閩南狼包括戶籍地址、實際居住地址、公司地址、使用車輛及個人行蹤等個資。

後來王男又指派吳、劉2人，分別在八炯、閩南狼去年7月12日在台中參加「反共護台總動員」公民晚會，以及去年10月2日在台北市參加「國際反共保台行動大會」，前往現場跟拍並回報。去年11月4至6日，王男將八炯、閩南狼及其家屬的基本個資、先前跟監照片彙整列印後，親自飛往大陸，向上海市公安局官員面報調查結果及交付上述資料。