台灣民眾黨創黨主席柯文哲今到彰化縣，陪黨提名縣議員候選人洪雅婷、張雪如車掃，在員林市被問到昨與妻子陳佩琪相擁而泣的原因，柯文哲說，在台北看守所的日子以為忘掉了，原來是壓抑在記憶的深處，後來他發現，「最辛苦的反正不是在坐牢，而是外面的家人。」

2026-11-17 16:03