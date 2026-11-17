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影／違停一查不得了 台中保時捷車上起出槍彈及海洛因、喪屍煙彈
台中市警察局保安警察大隊員警昨日下午在西區巡邏，發現一輛違規停放的保時捷休旅車，上前盤查後，發現車上掛的是偽造車牌，副駕駛座的柯姓男子還是毒品通緝犯。員警在車內背包查獲疑似改造手槍2把、子彈22發，以及海洛因、依托咪酯、安非他命等多種毒品；詹姓駕駛的毒品快篩也呈陽性，2人當場被逮，依法送辦。
台中市保安警察大隊表示，昨天下午4時20分許，第一中隊員警巡經西區自由路一段94巷口，發現涉案保時捷休旅車違規停放，形跡可疑，立即上前盤查。
經查，該車懸掛偽造車牌，右前座的柯男（46歲）是毒品通緝犯，員警隨即依法將他逮捕，並在車內背包中搜出疑似改造手槍2把、子彈22發及多種毒品。
開車的詹姓男子（51歲）經毒品唾液快篩，呈安非他命類陽性反應，涉嫌毒駕。全案依法移送台中地檢署偵辦，警方並持續追查槍枝、毒品的來源，以及是否涉及幫派犯罪。
保大強調，選前治安維護絕不鬆懈，將持續強化巡邏密度、落實線上盤查，並結合各分局勤務能量，針對非法槍械、毒品、毒駕及幫派犯罪強力掃蕩，全力維護社會秩序與市民安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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