台灣民眾黨創黨主席柯文哲今到彰化縣，陪黨提名縣議員候選人洪雅婷、張雪如車掃，在員林市被問到昨與妻子陳佩琪相擁而泣的原因，柯文哲說，在台北看守所的日子以為忘掉了，原來是壓抑在記憶的深處，後來他發現，「最辛苦的反正不是在坐牢，而是外面的家人。」

柯文哲昨在台灣高等法院二審庭後，談到被羈押在法務部矯正署台北看守所一度哽咽，轉身抱住妻子陳佩琪而流淚。今他被問昨哭泣原因，回答說本來以為已經忘掉了（台北看守所關押），原來是壓抑在記憶的深處，所以人家一講，突然突然間腦袋閃過很多畫面，剛好妻子陳佩琪在旁邊，就和妻子相擁忍不住哭了。

柯文哲說，他發現在裡面的反沒有那麼辛苦，在外面的人壓力更大，像他媽媽在那段期間就不講話，還有很多故事，那時候他爸爸過世，他不在，祭奠時要拜拜擲筊都「博嘸杯」，後來發現最辛苦的反正不是在坐牢，而是外面的家人；不好意思，那時（昨天）情緒控制太差，下次會改進。

柯文哲被問到過去在看守所出來時，其他人要「面壁」，今柯文哲解釋說「覺得也許他們是好意的」，通常他要出門，他們（看守所工作人員）要先通知中央管制台要廣播，然後他一出門，所有人都全部要暫停工作，所以都要都要面壁了，是沒有說全部都要蹲下來，但是常常有人還要面壁再蹲下來，然後任何人都不可以看，所以他說自己這個是朝廷欽差要犯的規格。