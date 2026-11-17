國民黨桃園市楊梅區議員候選人古振豐，近日被爆20多年前，曾涉及女高中生施用毒品致死案件，甚至被判刑定讞入獄。古振豐對此回應，他僅有因與未成年人合意性交，違反刑事案件，並無違反毒品危害防制條例、過失致死及選罷法等。

古振豐稍早透過FB粉專發表聲明，聲明指出，本人於剛成年時，對於年少對男女間感情不甚，誤觸法網，業經我國司法審判在案，並早已執行完畢。對於當年行為應負的責任從未迴避，也不因雙方當時有長期交往關係，即否認該行為所涉及的法律責任，及對他人造成的傷害。

聲明表示，他本人並沒有並無違反毒品危害防制條例、過失致死及選罷法等，切勿再傳，且已經執行完畢超過20年。如今雖事隔多年，他本人願意再次向本案相關家屬，再次道歉致意，本人亦會持續努力與當事人家屬取得聯繫，必妥善協助後續，再以彌過去錯誤。

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