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酒駕自撞掉輪仍狂飆！通緝犯拖行4.6公里狂冒火星 酒測值高達0.99
嘉義縣鹿草鄉今天凌晨3時許發生驚險車禍，35歲邱姓男子酒駕自撞，休旅車輪胎噴飛、底盤不斷冒出火星，整輛車幾乎已被撞爛，但他竟仍執意駕車逃逸，狂飆4.6公里後遭警方攔下，酒測值高達0.99，警方查出他還是雲林地檢署發布的毀損通緝犯，將他移送法辦。
據了解，邱男駕駛休旅車自撞後，車輛零件噴飛至對向車道，車尾騰空、車身旋轉180度，底盤擦撞地面；冒出火花。邱男下車掀開引擎蓋查看後，竟不顧車輛已掉落一顆輪子，重新上車加速逃逸，沿途車輛底盤持續竄出火星，車身明顯歪斜，仍一路高速行駛。
警方指出，邱男事故後狂飆約4.6公里，臉部及全身多處擦挫傷，還差點將車開進農田，警方獲報後立即包抄攔截，對邱男實施酒測，發現邱男酒測值高達0.99，且查出他是雲林地檢署發布的毀損通緝犯，立即將他移送法辦，呼籲酒後勿上路，維護交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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