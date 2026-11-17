台中市鄭姓女子向藥頭購買俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯，開車違規闖紅燈遭警方攔查起獲。檢方依持有第二級毒品罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。台中地院審理發現，鄭女遭查獲時，正處於前案的觀察勒戒執行期間，依法不得重複追訴處罰，認定檢方起訴程序違背規定，諭知公訴不受理，台中高分院近日審結，駁回上訴確定。

判決指出，鄭女於2025年6月4日前某日，在西屯區某電玩店向綽號「黑人」的藥頭，購買含有依托咪酯成分的菸彈。同年6月4日凌晨0時56分許，鄭女開車行經台中市區時因闖紅燈遭警方攔查，警方在她的隨身包包內查獲1顆菸彈，經送驗確認含有二級毒品依托咪酯成分。

鄭女在偵訊時坦承犯行，供稱曾將菸彈放入電子菸加熱器施用。檢方認定鄭女涉犯持有第二級毒品罪，向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審理期間，法官調查發現，鄭女曾於2024年10月因施用海洛因及安非他命，遭法院裁定送往台中戒治所觀察勒戒，直到2025年11月19日才因無繼續施用傾向獲釋出所。

法官指出，觀察勒戒屬於具有強制治療性質的保安處分，在執行完畢前視為同一個療程，不得重複執行。鄭女在本案被查獲持有依托咪酯菸彈的時間點是2025年6月，正處於前案勒戒執行完畢釋放前，依法應為該勒戒程序的效力所及，不應再單獨追訴處罰。

法官認定，檢方聲請簡易判決程序違背規定且無從補正，逕行諭知公訴不受理，宣告沒收銷燬扣案的依托咪酯菸彈。

案經檢方上訴台中高分院後，維持一審認定，全案確定。

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