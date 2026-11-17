45歲許姓男子涉嫌在偏僻透天厝改造槍械，庭院還飼養比特犬等大型犬，陌生人車接近便狂吠，增加警方查緝難度；台南市刑警大隊荷槍實彈攻堅，將許逮捕，查扣改造槍枝2把、長短槍子彈93顆及疑似爆裂物3支，詢問後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方聲請羈押獲准。

台南市刑大偵四隊接獲情資，台南市關廟區許姓男子有槍砲、毒品等刑案紀錄，表面上從事修機車、改車工作，實際上卻涉嫌私下承接改造槍械生意，近日還疑似持有俗稱「撒旦之母」的TATP爆裂物，涉嫌製作遙控炸彈；警方成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組跟監、蒐證發現，許以鄉間一棟大型透天厝作為工作室據點，房屋腹地廣大，庭院飼養2隻比特犬、鬆獅犬混種等大型犬，陌生人車一靠近便大聲吠叫示警；警方為避免查緝時發生危險，事前與霹靂小組多次勘查現場、沙盤推演，掌握地形及犬隻動向。

上月29日，專案小組會同特勤警力攻堅，趁許不及反應之際迅速將他壓制；警方搜索透天厝及院內堆放雜物的空間，查獲改造槍枝2把、滑套1個、改造槍管3支、長槍子彈32顆、短槍子彈61顆及改造工具一批，另發現疑似爆裂物3支，由專業人員採取安全防護措施處理。

警方詢問後，將許男移送台南地檢署，檢察官複訊認為他涉嫌重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准；相關槍械、爆裂物送刑事警察局鑑驗，是否含有TATP及其危險性，警方將持續追查槍彈來源、流向及是否有其他涉案人。

刑大大隊長李宏倫表示，非法槍械及爆裂物可能危及民眾生命、身體安全，地方公職人員選舉投票日將近，警方將持續加強情資蒐報及查緝，維護選前治安。

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許姓男子涉嫌在偏僻透天厝改造槍械，庭院還飼養比特犬等大型犬，陌生人車接近便狂吠，增加警方查緝難度。記者袁志豪／翻攝

警方搜索查獲改造槍枝2把、滑套1個、改造槍管3支、長槍子彈32顆、短槍子彈61顆及改造工具一批，另發現疑似爆裂物3支。記者袁志豪／翻攝

警方搜索查獲改造槍枝2把、滑套1個、改造槍管3支、長槍子彈32顆、短槍子彈61顆及改造工具一批，另發現疑似爆裂物3支。記者袁志豪／翻攝

許姓男子涉嫌在偏僻透天厝改造槍械，庭院還飼養比特犬等大型犬，陌生人車接近便狂吠，增加警方查緝難度。記者袁志豪／翻攝