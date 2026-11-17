涉轉賣高階伺服器案…法院昨開庭 被告否認犯罪、檢控隱匿

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人，涉嫌將美超微高階人工智慧（ＡＩ）伺服器非法轉賣至中國大陸，法官昨開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告「是方公司」（下稱是方）蔡姓專案經理，釐清檢辯爭執點。蔡男則否認犯罪。

彭博報導，輝達曾向台灣官員求助；基隆地檢署表示，偵查過程並無台灣官員關切，依法起訴全案核心人物張登隆。

海巡署偵防分署查緝走私案件時，發現游男等人涉嫌以不實文件資料，申報高階ＡＩ伺服器出口中港澳。基檢五月廿日指揮專案小組發動首波搜索，溯源追查發現輝達台灣分公司及美超微台灣子公司都有人涉案。

檢方八月起訴八人，指飛虎科技（下稱飛虎）在逃中的陳姓負責人和陳姓總經理、美超微台灣子公司林姓協理、青雲公司呂姓總經理與是方蔡姓專案經理，共謀轉賣高階伺服器。

檢方查出，美超微及輝達去年九月十日派人前往是方現勘與查核時，張登隆明知飛虎使用是方報價單充作租約，隱瞞飛虎承租機房區域並無法滿足一三○台高階ＡＩ伺服器使用需求等情節，讓輝達查核人員誤以為合乎規範，張登隆並在審查作業尚未完成前，就請輝達同意加速促成交易。

美超微公司共出售一三○台B300伺服器，分三階段交付飛虎。飛虎取得首批兩台伺服器時，因原買家無法支付款項，經呂男引薦轉售大陸兩家客戶。

但第三階段剩餘五十六台要出口日本轉運時，關務署要求必須取得經濟部國貿署核發戰略性高科技貨品輸出許可證。游男假造資料申辦時漏餡，八嫌先後落網，八月依涉犯背信、偽造文書罪嫌起訴。

基隆地法十月召開首次準備程序庭，昨第二次開庭傳喚蔡姓專案經理。蔡指是方的角色如「房東」，業界常見客戶轉移伺服器。

檢方指出，張登隆是放行高階伺服器的核心人物，並刻意隱匿飛虎資金不足且貨款來源為大陸公司情事，並對訂單細節避重就輕，試圖推諉卸責，犯後態度不佳，請法院從重處最高五年徒刑。