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京華城等案再開庭 柯文哲：賣東西都算政治獻金？

聯合報／ 記者林孟潔謝亞庭／台北報導

民眾黨前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>（左）因<a href='/search/tagging/2/京華城' rel='京華城' data-rel='/2/115112' class='tag'><strong>京華城</strong></a>等案開庭，被問及羈押期間，外出時其他人得面壁一事，柯先自嘲「也許我是朝廷欽差要犯」，之後紅了眼眶，與妻子陳佩琪相擁而泣。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城等案開庭，被問及羈押期間，外出時其他人得面壁一事，柯先自嘲「也許我是朝廷欽差要犯」，之後紅了眼眶，與妻子陳佩琪相擁而泣。記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，一審重判十七年，台灣高等法院昨天傳喚柯文哲，就政治獻金案釐清起訴事實，柯表示，木可公司販售小物要開發票，小英商號、賴桑小舖也是同樣作法，難道賣東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」，司法不可以雙標。

柯文哲庭後被問及翡翠水庫光電板一事，他說翡翠水庫環保要求特別高，是市長的「基本認知」；關於是否會在民眾黨造勢活動與台北市長蔣萬安同框，他說他也是被安排的，雙方幕僚會討論。

此外，網紅Toyz聲稱在台北看守所與柯文哲「當鄰居」，只要柯一出來，其他人就得面壁，被問及對此看法，柯笑稱「也許我是朝廷欽差要犯」，話還沒說完情緒即高漲，他轉頭看妻子陳佩琪，忍不住哽咽，兩人相擁而泣。

關於六○○萬元政治獻金侵占部分，柯文哲表示，當時正值二○二二年地方選舉，他一個人輔選全國，將政治獻金全部用於選舉，沒將一塊錢占為己有，時間久遠，他也沒有記帳，難道這樣就要被誣賴？台灣司法可以縱容檢察官不用負舉證責任？

柯文哲指出，KP SHOW有繳稅、有票券，結果檢察官還是認為是政治獻金，原因是票賣太貴「顯不相當」？蔡英文、賴清德一萬元便當餐券就合情合理？「這不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。

柯文哲指出，KP SHOW完全是商業行為，因此委由木可公司辦理，此模式是由執業多年律師、競選總幹事黃珊珊評估不違法，但檢察官和法官卻有獨樹一格的法律見解。

證據清單多達一一七頁，法官提示相關事證，首度觸及受熱議的「A1-37」行動硬碟。檢方主張，硬碟內有柯文哲親自建檔並記載收受款項的Excel檔「工作簿」，其中一列載有「小沈一五○○」等文字，被認定是京華城行收賄證據，柯的律師接力發言，強調不具證據能力，法院不應採用。

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民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，一審重判十七年，台灣高等法院昨天傳喚柯文哲，就政治獻金案釐清起訴事實，柯表示，木可公司販售小物要開發票，小英商號、賴桑小舖也是同樣作法，難道賣東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」，司法不可以雙標。

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