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男疑毒駕拒檢衝撞15車 桃園警查獲依托咪酯送辦

中央社／ 桃園16日電

桃園市警局保安警察大隊今晚表示，員警下午在蘆竹區巡邏發現可疑車輛，但男駕駛拒檢逃逸，沿途衝撞15輛車，警方後續在車內查獲依托咪酯，涉案許姓男子依法移送偵辦。

桃園市警局保安警察大隊第一中隊中隊長黃政南接受媒體聯訪表示，員警下午在蘆竹區南崁路一帶發現一輛自小客車行車不穩，準備上前攔查時，駕駛突然加速逃逸，警方隨即通報線上警網攔截圍捕，後續在龜山區忠義路發現該車。

黃政南說，許姓男駕駛（44歲）有毒品前科，遭警方發現後仍衝撞民車及警車試圖逃離，不但造成15輛車受損，還有一名女性駕駛身體不適，許男在逃逸過程中也受到輕傷，2人送醫後均無大礙。因為許男還在戒護就醫，尚未施以唾液快篩檢測，但警方也在許男車內查獲依托咪酯，全案訊後依毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

黃政南指出，毒駕修法新制上路後，保安警察大隊已查獲60餘件毒駕案件。警方呼籲，道路交通管理處罰條例已加重處罰毒駕行為，毒駕可處罰鍰並沒入車輛，警方將持續加強可疑人車查緝，防制毒駕危害道路安全。

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