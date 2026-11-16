快訊

低溫11度！首波大陸冷氣團最快周五來襲 溫差達10度、高山恐下雪

美媒盤點史上十大美人計！台灣羅賢哲共諜案入列 黃仁勳排第10

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯文哲自嘲朝廷欽差要犯…出牢房其他人得面壁 外界曾都不相信

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案一審遭重判17年，案件上訴二審，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。

庭受柯文哲先是對司法的制度提出批評。最後，就去年柯文哲獲具保離開台北看守所時，曾自嘲自己像「朝廷要犯」，並向媒體描述他在遭羈押禁見期間，只要一離開牢房在走廊上走動，其他人都要「暫停、面壁不准看」。就此柯文哲曾透過媒體陳述此事，但外界都不相信。

就此，柯文哲面對訪問再度提及此事，指柯文哲出牢房的時候「大家都要面壁不能看」經一名網紅Toyz，剛出獄時爆料說他其實自己在台北看守所的時間重疊。證實了其實柯只要一出來，其實其他人真的都要面壁。

就此柯文哲表示，也不曉得當時如何，也許自己是「朝廷欽差要犯」。接著柯文哲便哽咽說不出話來。

在旁陳佩琪拉著柯文哲說，不想講的話就不用講。此時旁邊喊起阿伯的加油聲，隨即柯文哲轉身與陳佩琪傷心黯然離開，結束訪問。

民眾黨前主席柯文哲（左）涉及京華城相關弊案，高等法院下午再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後柯文哲受訪表示，在遭羈押禁見期間，柯外出其他人得蹲著面壁一事，柯忍不住情緒紅了眼眶、鼻子哽咽，並與妻子陳佩琪（右）相擁而泣。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）涉及京華城相關弊案，高等法院下午再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後柯文哲受訪表示，在遭羈押禁見期間，柯外出其他人得蹲著面壁一事，柯忍不住情緒紅了眼眶、鼻子哽咽，並與妻子陳佩琪（右）相擁而泣。記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後，柯文哲對外發表聲明批評司法不公。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。庭訊結束後，柯文哲對外發表聲明批評司法不公。記者黃義書／攝影

柯文哲 京華城 弊案 陳佩琪 Toyz

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

柯文哲哭了！被問和Toyz看守所當鄰居 他紅眼眶哽咽和陳佩琪相擁而泣

李文宗兄妹翻盤認罪！柯文哲二審再出庭 被問1事沉默不語

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

柯文哲二審開庭提蔡英文與賴清德 質疑「綠能你不能？」

相關新聞

影／柯文哲自嘲朝廷欽差要犯…出牢房其他人得面壁 外界曾都不相信

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案一審遭重判17年，案件上訴二審，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。

柯文哲哭了！被問和Toyz看守所當鄰居 他紅眼眶哽咽和陳佩琪相擁而泣

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭就政治獻金案行準備程序，庭後被問及網紅Toyz直播稱在台北看守所與柯「當鄰居」，柯外出其他人得蹲著面壁一事，柯忍不住情緒紅了眼眶、鼻子哽咽，並與妻子陳佩琪相擁而泣。

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案...是方經理今出庭 否認犯罪

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人涉嫌將美超微高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸，法官今開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告是方公司蔡姓經理，釐清檢辯爭執點；蔡男否認犯罪。

傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

據《彭博》報導，輝達（NVIDIA）有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。對此，行政院秘書長張惇涵表示，個案已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

吳音寧座車被鋼珠擊中 法醫高大成「3理由」不認為是行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧的座車右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，她懷疑極高機率是被人從車後直面射擊所致，8日凌晨已完成報案。雖然警方初步清查可能與行車糾紛有關，但法醫高大成今表示，他推斷可能不是行車糾紛，而且有針對性。

疑不滿修怪手太吵男開槍洩憤 警追查搜出7把長短槍、數百發子彈

屏東縣內埔鄉南華路附近昨發生槍擊案，30多歲李姓男子疑因不滿隔壁工地修怪手聲音太吵，竟拿出預藏的手槍朝工地鐵門開多槍洩憤，開到第4槍時疑卡彈，被害人嚇得趕緊報警，警方到場，鎖定李男涉案，之後在李男家中查到7把長短槍與400發子彈。警詢後將李男依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。