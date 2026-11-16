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影／柯文哲自嘲朝廷欽差要犯…出牢房其他人得面壁 外界曾都不相信
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉及京華城相關弊案一審遭重判17年，案件上訴二審，高等法院下午三點再度開庭，第二度傳喚柯文哲到庭訊問。
庭受柯文哲先是對司法的制度提出批評。最後，就去年柯文哲獲具保離開台北看守所時，曾自嘲自己像「朝廷要犯」，並向媒體描述他在遭羈押禁見期間，只要一離開牢房在走廊上走動，其他人都要「暫停、面壁不准看」。就此柯文哲曾透過媒體陳述此事，但外界都不相信。
就此，柯文哲面對訪問再度提及此事，指柯文哲出牢房的時候「大家都要面壁不能看」經一名網紅Toyz，剛出獄時爆料說他其實自己在台北看守所的時間重疊。證實了其實柯只要一出來，其實其他人真的都要面壁。
就此柯文哲表示，也不曉得當時如何，也許自己是「朝廷欽差要犯」。接著柯文哲便哽咽說不出話來。
在旁陳佩琪拉著柯文哲說，不想講的話就不用講。此時旁邊喊起阿伯的加油聲，隨即柯文哲轉身與陳佩琪傷心黯然離開，結束訪問。
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