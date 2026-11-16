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柯文哲哭了！被問和Toyz看守所當鄰居 他紅眼眶哽咽和陳佩琪相擁而泣
民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭就政治獻金案行準備程序，庭後被問及網紅Toyz直播稱在台北看守所與柯「當鄰居」，柯外出其他人得蹲著面壁一事，柯忍不住情緒紅了眼眶、鼻子哽咽，並與妻子陳佩琪相擁而泣。
媒體提問表示柯文哲先前曾說過被羈押時，出牢房其他人都要面壁，而網紅Toys也爆料說在北所時間與柯重疊，雖然沒有實際接觸，但感覺「阿北在陪我關」，讓他感到一股陪伴的力量，也證實柯只要一出來，其他人就得面壁，問柯的看法。
柯文哲聽聞先笑一下，並表示「也許我是朝廷欽差要犯，所以我當時要....」，話還沒說完，柯揮手、搖頭並多次清喉嚨欲壓下情緒，還說「奇怪，怎麼會這樣」，他轉頭看到陳佩琪，忍不住哽咽、紅了眼眶，兩人相擁而泣。
柯文哲在陳佩琪陪同下，離開法院結束訪問，一旁支持者不斷高好「阿北加油」，柯隨後搭車離開。
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