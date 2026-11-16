快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案...是方經理今出庭 否認犯罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人涉嫌將美超微高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸，法官今開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告是方公司蔡姓經理，釐清檢辯爭執點；蔡男否認犯罪。

海巡署偵防分署查緝走私案件時，發現游男等人涉嫌以不實文件資料，申報高階AI伺服器出口後，轉運輸往中港澳地區。基隆地檢署檢察官5月20日指揮海巡和警方專案小組，發動首波搜索行動，一路溯源追查，發現輝達台灣分公司、美超微台灣子公司都有人涉案。

檢察官8月起訴共謀分批非法出口高階伺服器的8名被告，指國內飛虎科技陳姓負責人（在逃）和陳姓總經理、美超微台灣子公司林姓協理、青雲公司呂姓總經理和是方公司蔡姓專案經理，共謀轉賣高階伺服器。

林姓協理提供審查流程助飛虎準備文件，再聯繫輝達台灣分公司張姓資深合作夥伴經理，為飛虎申請高階AI伺服器配額。呂負責安排飛虎透過青雲出面採購並代墊資金，規避美超微對飛虎資金來源審查。

飛虎陳姓總經理去年9月提交給美超微的聲明文件，填載終端使用者為飛虎公司，安裝國家為「Taiwan」，不會出口或轉出口給受美國制裁對象，並填註租用是方機房安裝伺服器，再由是方蔡姓經理營造租用機房，供輝達人員現場勘查及實地查核。

檢方查出，美超微台灣子公司、輝達台灣分公司去年9月10日，派人前往是方公司現場勘查及實地查核時，輝達張姓經理明知飛虎使用是方公司報價單充作租約，並隱瞞飛虎承租機房區域，無法滿足130台高階AI伺服器使用需求等情節，讓不知情的輝達查核人員誤以為合乎規範，並在審查作業未完成前，張就請輝達公司同意，加速促成這場交易。

美超微公司共出售130台B300伺服器，分3階段交付飛虎公司。飛虎取得首批2台伺服器時，因原本買家無法支付款項，經呂男引薦，轉售中國A客戶。

王姓貿易商從美超微王姓協理得知，青雲有伺服器可出售，引介呂男認識中國買家。王姓協理獲知伺服器將銷售，暗示林長春他已知情，林為免東窗事發，同意讓王參與分潤。

飛虎收到第2階段64台伺服器後，連同先前2台，在今年1月委由游姓貿易商，先出口16台給中國給A客戶，再出口26台至印尼，轉運中國交付B客戶。今年2月間再將24台出口至印尼，轉運中國交付A客戶。

第3階段60台伺服器到貨後，飛虎委託游男出口8台至日本，再轉口香港，轉運中國B客戶。剩餘56台要出口日本時，關務署要求須取得經濟部國際貿易署核發戰略性高科技貨品輸出許可證。游男假造資料申辦時漏餡，8嫌先後落網。

檢方指出，8名被告行為損害美超微、輝達利益及聲譽，今年8月依涉犯刑法背信、偽造文書罪嫌提起公訴。

基隆地方法院已在10月16日召開首次準備程序庭，今天第2次開庭，進行第2次準備程序，傳喚是方蔡姓經理。蔡否認犯罪，指是方的角色如「房東」，客戶轉移伺服器是業界常見。飛虎人員告知他伺服器要賣到日本，直到今年農曆年後，因聽到有人說在大陸1台多少錢，才懷疑被賣去大陸。

彭博社報導，輝達公司台灣張姓經理被控協助向中國走私人工智慧晶片，輝達曾向台灣官員尋求協助。輝達在給彭博的聲明中表示，「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為。」

基檢表示，對輝達公司有無向台灣政府表達訊息一事一無所悉，無從回應。檢察官偵結本案，認定張登隆等8人行為，損害美超微、輝達利益及聲譽，依涉犯刑法背信、偽造文書罪嫌起訴。

檢方說，輝達張姓經理是放行高階伺服器核心人物，張還刻意隱匿飛虎公司資金不足、貨款來源為中國公司情事，且對訂單細節避重就輕，試圖推諉卸責，犯後態度不佳，請法院從重處最高刑度5年徒刑。

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

伺服器 中國大陸 美超微

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

輝達H800晶片流入上海！彭博揭黃樂企業關聯 伺服器序號成線索

黃仁勳兩面交好 建立「後門管道」滿足中國晶片需求

紐時：盧特尼克寬鬆監管AI晶片 疑涉家族利益

相關新聞

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案...是方經理今出庭 否認犯罪

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人涉嫌將美超微高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸，法官今開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告是方公司蔡姓經理，釐清檢辯爭執點；蔡男否認犯罪。

疑不滿修怪手太吵男開槍洩憤 警追查搜出7把長短槍、數百發子彈

屏東縣內埔鄉南華路附近昨發生槍擊案，30多歲李姓男子疑因不滿隔壁工地修怪手聲音太吵，竟拿出預藏的手槍朝工地鐵門開多槍洩憤，開到第4槍時疑卡彈，被害人嚇得趕緊報警，警方到場，鎖定李男涉案，之後在李男家中查到7把長短槍與400發子彈。警詢後將李男依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

據《彭博》報導，輝達（NVIDIA）有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。對此，行政院秘書長張惇涵表示，個案已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

吳音寧座車被鋼珠擊中 法醫高大成「3理由」不認為是行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧的座車右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，她懷疑極高機率是被人從車後直面射擊所致，8日凌晨已完成報案。雖然警方初步清查可能與行車糾紛有關，但法醫高大成今表示，他推斷可能不是行車糾紛，而且有針對性。

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

基隆地檢署起訴輝達台灣分公司經理張登隆，涉嫌將美超微高階AI伺服器非法轉賣至中國大陸。外媒報導，輝達曾向台灣官員求助，稱員工沒有涉嫌轉移設備。基檢今回應，張為全案核心人物，今年8月依法起訴。

群組嗆沈伯洋贏燒總統府檢斥態度惡劣 恐嚇公眾罪起訴求刑6月不得緩刑

何姓男子涉嫌在LINE群組「沈伯洋競選後援會」中，接連揚言「沈伯洋贏了我去燒了總統府」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並認為他經群組成員勸誡仍不知悔改，犯後態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上，不得宣告緩刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。