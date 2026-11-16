涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案...是方經理今出庭 否認犯罪

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人涉嫌將美超微高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸，法官今開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告是方公司蔡姓經理，釐清檢辯爭執點；蔡男否認犯罪。

海巡署偵防分署查緝走私案件時，發現游男等人涉嫌以不實文件資料，申報高階AI伺服器出口後，轉運輸往中港澳地區。基隆地檢署檢察官5月20日指揮海巡和警方專案小組，發動首波搜索行動，一路溯源追查，發現輝達台灣分公司、美超微台灣子公司都有人涉案。

檢察官8月起訴共謀分批非法出口高階伺服器的8名被告，指國內飛虎科技陳姓負責人（在逃）和陳姓總經理、美超微台灣子公司林姓協理、青雲公司呂姓總經理和是方公司蔡姓專案經理，共謀轉賣高階伺服器。

林姓協理提供審查流程助飛虎準備文件，再聯繫輝達台灣分公司張姓資深合作夥伴經理，為飛虎申請高階AI伺服器配額。呂負責安排飛虎透過青雲出面採購並代墊資金，規避美超微對飛虎資金來源審查。

飛虎陳姓總經理去年9月提交給美超微的聲明文件，填載終端使用者為飛虎公司，安裝國家為「Taiwan」，不會出口或轉出口給受美國制裁對象，並填註租用是方機房安裝伺服器，再由是方蔡姓經理營造租用機房，供輝達人員現場勘查及實地查核。

檢方查出，美超微台灣子公司、輝達台灣分公司去年9月10日，派人前往是方公司現場勘查及實地查核時，輝達張姓經理明知飛虎使用是方公司報價單充作租約，並隱瞞飛虎承租機房區域，無法滿足130台高階AI伺服器使用需求等情節，讓不知情的輝達查核人員誤以為合乎規範，並在審查作業未完成前，張就請輝達公司同意，加速促成這場交易。

美超微公司共出售130台B300伺服器，分3階段交付飛虎公司。飛虎取得首批2台伺服器時，因原本買家無法支付款項，經呂男引薦，轉售中國A客戶。

王姓貿易商從美超微王姓協理得知，青雲有伺服器可出售，引介呂男認識中國買家。王姓協理獲知伺服器將銷售，暗示林長春他已知情，林為免東窗事發，同意讓王參與分潤。

飛虎收到第2階段64台伺服器後，連同先前2台，在今年1月委由游姓貿易商，先出口16台給中國給A客戶，再出口26台至印尼，轉運中國交付B客戶。今年2月間再將24台出口至印尼，轉運中國交付A客戶。

第3階段60台伺服器到貨後，飛虎委託游男出口8台至日本，再轉口香港，轉運中國B客戶。剩餘56台要出口日本時，關務署要求須取得經濟部國際貿易署核發戰略性高科技貨品輸出許可證。游男假造資料申辦時漏餡，8嫌先後落網。

檢方指出，8名被告行為損害美超微、輝達利益及聲譽，今年8月依涉犯刑法背信、偽造文書罪嫌提起公訴。

基隆地方法院已在10月16日召開首次準備程序庭，今天第2次開庭，進行第2次準備程序，傳喚是方蔡姓經理。蔡否認犯罪，指是方的角色如「房東」，客戶轉移伺服器是業界常見。飛虎人員告知他伺服器要賣到日本，直到今年農曆年後，因聽到有人說在大陸1台多少錢，才懷疑被賣去大陸。

彭博社報導，輝達公司台灣張姓經理被控協助向中國走私人工智慧晶片，輝達曾向台灣官員尋求協助。輝達在給彭博的聲明中表示，「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為。」

基檢表示，對輝達公司有無向台灣政府表達訊息一事一無所悉，無從回應。檢察官偵結本案，認定張登隆等8人行為，損害美超微、輝達利益及聲譽，依涉犯刑法背信、偽造文書罪嫌起訴。

檢方說，輝達張姓經理是放行高階伺服器核心人物，張還刻意隱匿飛虎公司資金不足、貨款來源為中國公司情事，且對訂單細節避重就輕，試圖推諉卸責，犯後態度不佳，請法院從重處最高刑度5年徒刑。

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝